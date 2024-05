Ārsts kliedē mītus par sauļošanos, D vitamīnu un saules aizsargkrēmiem

Piemēram, para-aminobenzoskābe (PABA), kas kādreiz bija iekļauta pirmo saules aizsardzības līdzekļu sastāvā, šobrīd tās kaitīguma dēļ vairs izmantota netiek. Dakteris Karls ir pārliecināts, ka, vadoties no šodien mediķu rīcībā esošajiem datiem un zināšanām, šobrīd pieejamie saules aizsardzības līdzekļi nodrošina nepieciešamo aizsardzību, nevis kaitējumu, kā tas ir apgalvots arī Baltijas dermatologu pērn pieņemtajā Baltijas paziņojumā par saules aizsardzības līdzekļiem un saules aizsardzību (Baltic Statement on Sunscreens and Sunprotection 2023).