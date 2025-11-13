Valsts svētkos uguņošanu varēs vērot trīs Latvijas pilsētās
Trīs Latvijas pilsētās 18. novembrī būs vērojama uguņošana.
Valsts svētkos, 18. novembrī, uguņošanu varēs vērot tikai trīs Latvijas pilsētās -Ventspilī, Jūrmalā un Ogrē.

Ventspilī plkst. 18 Lielajā laukumā notiks svinīgs koncerts "Baltas balsis Latvijai", kam sekos svētku uguņošana. Jūrmalā plkst. 22 svētku uguņošana notiks pie Kauguru kultūras nama. Pie Ogres novada domes ēkas svētku uguņošana sāksies plkst. 20.

Tomēr citviet tiks piedāvāti gaismas priekšnesumi. Piemēram, Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, no plkst. 20.10 varēs vērot lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesumu ar atkārtojumiem līdz plkst. 23.

