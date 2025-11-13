No amata gāztais Siguldas novada mērs Jānis Vimba sniedz komentāru par notikušo
Ceturtdien, 13. novembrī, no amata atbrīvotais Siguldas novada mērs Jānis Vimba noraidījis apgalvojumus, ka "viņam neesot bijusi vēlme strādāt vai iedziļināties jautājumos".
Jau ziņots, ka Siguldas novada domes deputāti šodien nobalsoja par mēra Jāņa Vimbas ("Siguldas novada partija") atbrīvošanu no amata. Priekšlikumu par neuzticības izteikšanu bija iesniegusi deputātu grupa, un balsojumā to atbalstīja 12 deputāti, tostarp opozīcijas pārstāvji un četri līdzšinējie koalīcijas partneri no Latvijas Zemnieku savienības/Latvijas Zaļās partijas (LZS/LZP). Pieci deputāti balsoja pret, bet viens atturējās.
Pēc balsojuma Jānis Vimba sniedza savu vērtējumu pieņemtajam lēmumam, norādot, ka to neuzskata par pamatotu: “Mēs esam paveikuši daudz, un par to liels paldies Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem. Esam kārtojuši procesus un risinājuši jautājumus, kas ilgstoši bija atstāti bez ievērības."
"Vai varēja izdarīt vairāk? Droši vien. Vai bija arī kļūdas? Iespējams. Taču noraidu apgalvojumu, ka nebija vēlmes strādāt, iedziļināties un darīt. Plašas strukturālas pārmaiņas un projektu ieviešana nav paveicama nepilnos piecos mēnešos," uzsvēra Vimba.
Viņš izteica pateicību deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un iedzīvotājiem par līdzšinējo sadarbību. Līdz brīdim, kad dome ievēlēs jaunu priekšsēdētāju, domes vadību uz laiku pārņem priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele (“Jaunā Vienotība”).
Domes sēdē deputāti Vimbam pārmeta iedzīvotāju pausto neapmierinātību ar Vimbas darbu, iekavētiem ielu remontiem un iepirkumiem, nesadarbošanos ar kolēģiem. Tikmēr deputāts un Siguldas novada partijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Zemītis norādīja, ka vēlmē gāzt Vimbu no priekšsēdētāja amata saskata tikai gāzēju varas kāri.