"Cilvēki lēca priekšā lodēm, lai glābtu savus mīļos no nāves!" Mūziķis dalās sāpīgās atmiņās par asiņaināko teroraktu Francijas vēsturē
Šodien aizrit 10. gada diena, kopš Francija saskārās ar asiņaināko teroraktu tās vēsturē. Amerikāņu mūziķis Džesijs Hjūzs, kurš liktenīgajā 2015. gada vakarā Parīzē koncertēja 1500 fanu priekšā dalās atmiņās par pārdzīvoto.
2015. gada 13. novembrī vairākos savstarpēji koordinētos džihāda kaujinieka terora aktos dzīvību zaudēja 130 cilvēki un vairāk nekā 490 tika ievainoti. Atbildību par notikušo uzņēmās teroristu grupējums "Islāma valsts". Vēlāk divi izdzīvojušie teroristi veica pašnāvību, un teroraktā bojāgājušo skaits pieauga līdz 132. Viena no uzbrukuma vietām bija "Bataclan" teātris, kur tovakar uzstājās ASV rokgrupa "Eagles of Death Metal". Koncertā tika nogalināti 90 cilvēki.
"Es esmu ļoti pateicīgs saviem parīzes māsām un brāļiem, kas tajā naktī atradās mūsu koncertā," asarām acīs Francijas kanālam "TF1" norāda Hjūzs. "Tajā naktī es pieredzēju skaistāko, ko cilvēks spēj otra labā izdarīt. Cilvēki lēca priekšā lodēm, lai pasargātu savus mīļotos no nāves," norāda mūziķis, atklājot, ka šādu skatu manīja vairākkārt.
@tf1info 13-Novembre : "90 personnes ont donné leur vie pour voir mon spectacle" Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal témoigne dans la matinale de Bonjour sur TF1. #tf1info #actualité ♬ son original - TF1 INFO
"Mūsu bungu tehnisko operatoru dēvēja par Būtu. Atminos, kā viņš kliedza. Es uz viņu paskatījos un viņš iesaucās: "Viņi pārlādē savus ieročus!". Sākumā nesapratu, ko viņš ar to grib pateikt. Bet tad es apjautu, ka izcēlusies apšaude un mēs skatuvi pametām."
"Manas sajūtas tobrīd bija ļoti komplicētas... Man šķita, ka es nedrīkstu atstāt cilvēkus," valdot asaras pauž mūziķis. "Viņi bija ieradušies vērot mūsu koncertu. Es nekad šo vakaru neaizmirsīšu. Es par to domāju katru mīļu dienu. Šie cilvēki ir pelnījuši to, ka mēs viņus atmināmies."
"Lai arī ko teroristi centās panākt, viņi izgāzās. Smagi izgāzās. Es pat nezinu viņu vārdus. Viņus vēsture aizmirsīs. Bet neviens nekad neaizmirsīs to, kā Francijas iedzīvotāji mīl dzīvi un brīvību."
Mūziķis atklāj, ka sākotnēji sāka nodarboties ar mūziku "naudas, slavas un citu sūdu dēļ", bet šī diena mainīja viņa uzskatus uz visiem laikiem. "Kad es glābu savu dzīvību, skrienot ārā pa teātra aizmugurējām durvīm, man garām skrēja kāda meitene. Viņa visa šī haosa vidū uz mani paskatījās un sacīja: “Es ceru, ka tas nenozīmē, ka tu vairs neatgriezīsies Francijā!”. Mēs burtiski atradāmies piecu minūšu attālumā no nāves, un šī meitene uztraucās, ka es, iespējams, vairs negribēšu atgriezties Francijā un muzicēt."
"Tad es sapratu, ka rokenrols ir ne tikai izklaide, bet daļa no kaut kā lielāka. Es sapratu, ka ir cilvēki, kuriem sāp un kuri vēlas, lai es savā ziņā uzņemtos vadību," viņš norādīja. Hjūzs norāda, ka beidzot ir sapratis, cik īpašs ir tas, ko viņš dara un cilvēki, kas padara muzicēšanu iespējamu. "Es nevēlos nevienu pievilt," norāda mūziķis.