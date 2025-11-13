VIDEO: Ķengaragā nakts melnumā uz ielas pamanīta maza meitenīte. "Es gāju meklēt, kur ir mamma un tētis..."
Ar sirdi plosošu ainu naktī uz 2. novembrī saskārās Rīgas pašvaldības policija - viņi saņēma izsaukumu par Ķengaragā klaiņojošu mazu meitenīti, kas bija devusies ielās nakts melnumā, lai meklētu savu mammu un tēti.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargus sagaidīja divas sievietes, kuras bija pamanījušas pirmsskolas vecuma bērnu uz ielas un informējušas par notikušo policiju. Sarunās ar likumsargiem meitenīte skaidroja, ka devās ārpus mājas, lai meklētu savus vecākus. "Es gāju meklēt, kur ir mana mamma un tētis," viņiem sacīja bērns.
Lai izvērtētu meitenītes veselības stāvokli, uz notikuma vietu tika izsaukti mediķi. Pēc apskates, kuras laikā draudi veselībai netika konstatēti, pašvaldības policisti, sekojot meitenes norādēm, devās uz ģimenes dzīvesvietu.
Ienākot tajā, uz dīvāna gulēja bērna māte, kuras izskats liecināja par atrašanos stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Apskatot dzīvesvietu, bija redzams, ka apkārt valda nekārtība, uz galda atrodas pusizdzerta alkohola pudele un bērnam nebija nodrošinātas nepieciešamās pamatvajadzības.
Likumsargi vairākkārt centās pamodināt guļošo sievieti, kas arī izdevās. Pēc pamošanās sieviete neskaidri murmulēja un nespēja paskaidrot, kādēļ viņas meita nakts laikā vienatnē atradās uz ielas. Alkohola pārbaude uzrādīja meitenītes mātei teju trīs promiļu reibumu.
Ņemot vērā, ka sieviete šādā stāvoklī nespēja pienācīgi parūpēties par atvasi, meitenīte tika nogādāta krīzes centrā. Informācija par notikušo nodota Rīgas bāriņtiesai.