Ko veselības labā dara kolagēns un ko ēst, lai to uzņemtu dabiski?

Kaulu buljons. Lai gan zinātnieki nav pārliecināti par šā šķidruma “kolagēno” kvalitāti, tautā to uzskata par kaut ko līdzīgu “šķidrajam kolagēnam”, kad vārīšanas laikā no kauliem tiek iegūts kolagēna ekstrakts. Un ne tikai – kauli satur arī kalciju, magniju, fosforu, glikozamīnu, hondroitīnu, aminoskābes un daudzas citas barības vielas. Buljona kvalitāte gan atšķirsies atkarībā no izejvielām.