Dusmas atstāj graujošu ietekmi uz veselību, atklāj pētījums

"Dusmas ir cilvēciskas emocijas, un jūs nevarat un nevajadzētu izvairīties no to izjušanas,” sacīja Ebindžers. Vislabākā pieeja ir iemācīties apstrādāt dusmu sajūtas, neļaujot tām uzliesmot. Pajautājiet sev: “Kas varētu traucēt jūsu enerģijai vai domām? No kā jūs sevi aizsargājat? Kas jums ir vajadzīgs, kas netiek apmierināts?” – aicina Debora Ešveja, licencēta klīniskā garīgās veselības konsultante no Ņūbernas, Ziemeļkarolīnā.