Efektīvākās probiotikas. Kā tādas izvēlēties piedāvājuma klāstā?

– Ar kolēģiem esam vienisprātis, ka vislabāk to dara kapsulas, kuras ražotas no kuņģa skābē nešķīstoša materiāla. Šobrīd ir pieejami produkti, kuriem ir augu izcelsmes materiāla kapsula, kas nodrošina to, ka labās baktērijas nokļūst un aktivizējas tikai zarnās. Tāpat šī kapsula aizsargā baktēriju kultūras no ārējās vides negatīvās ietekmes produkta uzglabāšanas laikā.