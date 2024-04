Austrumu slimnīcā veikta unikāla operācija vīrietim ar barības vada vēzi

Austrumu slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas virsārsts, atbildīgais ķirurgs, asociētais profesors Igors Ivanovs stāsta: “Vēzis ir jāizņem kopā ar barības vadu, bet tas ir jāaizstāj ar jaunu barības vadu. Jaunais barības vads tiek veidots no kuņģa. Laparoskopijas laikā kuņģis tiek atbrīvots no apkārtējiem audiem, no kuriem tiek veidots jaunais barības vads, kas tiek ievietots krūškurvī, piestiprinot to vietā, kur tika nogriezts izņemtais barības vads.”