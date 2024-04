Ko par savu veselību vari atklāt, nododot pilnu asinsainu?

Bīstams var būt gan trombocītu daudzuma straujš samazinājums, gan palielinājums. Ja trombocītu ir par maz, pastāv liels asiņošanas risks traumu gadījumā. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc trombocītu asinīs var būt par maz; to novēro pēc plašām operācijām. Ja trombocītu ir par maz, tad veic asins pārliešanu, atjaunojot zaudēto trombocītu daudzumu.

Savukārt paaugstināts trombocītu skaits mēdz būt, ja tie nonāk asinsritē pārāk lielā daudzumā. To var izraisīt arī vīrusa infekcija, kā arī nepietiekama šķidruma lietošana. Ja trombocītu daudzums netiek samazināts, var veidoties trombi, kas palielina insulta un infarkta risku.