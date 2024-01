Situācija ir kritiska! Masalu gadījumu skaits Eiropā ir palielinājies teju 45 reizes

Aptuveni 42 200 cilvēku ar masalām inficējās 2023. gadā, salīdzinot ar 941 cilvēku visā 2022. gadā. PVO uzskata, ka tas ir tāpēc, ka Covid pandēmijas laikā pret šo slimību vakcinēts mazāk bērnu.

Saskaņā ar Lielbritānijas Nacionālā dienesta datiem vairāk nekā 3,4 miljoni bērnu vecumā līdz 16 gadiem nav pasargāti un ir pakļauti riskam saslimt ar šo slimību.

Vakcinācija ir vienīgais efektīvais masalu profilakses pasākums, lai novērstu saslimšanu ar masalām. Vakcinācijas nolūkā izmanto kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR vakcīnu). Maksimālai aizsardzībai ir nepieciešamas divas potes, līdz ar to Latvijā un citās valstīs bērnu vakcinācijas kalendārs paredz divas potes ar MPR vakcīnu. Pirmo poti bērns saņem 12–15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija tiek veikta septiņu gadu vecumā. Vakcīna ir droša un efektīva, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrā.

Runājot par situāciju Eiropā, PVO reģionālais direktors Dr. Hanss Klūge uzsver: "Eiropas reģionā mēs esam novērojuši ne tikai 30 reižu pieaugumu saslimstībai ar masalām, bet arī gandrīz 21 000 hospitalizāciju un piecus ar masalām saistītus nāves gadījumus. Tas ir satraucoši! Vakcinācija ir vienīgais veids, kā pasargāt bērnus no šīs potenciāli bīstamās slimības."

Masalas ir ļoti lipīga akūta vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā. Iespējamība saslimt ar masalām ir jebkuram neimūnam cilvēkam (iepriekš nav vakcinēts pret masalām vai nav slimojis ar masalām), kurš ir nonācis kontaktā ar saslimušo vai uzturējās telpās, kurās pēdējo divu stundu laikā atradies masalu slimnieks. Masalas var būt ļoti nopietna slimība, jo tās var norisēt ar smagām komplikācijām.

Vislielākajam riskam ir pakļauti bērni, kuri ir pārāk mazi, lai saņemtu pirmo vakcīnas devu, grūtnieces un personas ar novājinātu imūnsistēmu.

Visas Eiropas reģiona valstis tiek aicinātas ātri atklāt masalu uzliesmojumus un reaģēt uz tiem, kā arī vakcinēt vairāk bērnu.

PVO norādīja, ka pagājušajā gadā masalas skāra visas vecuma grupas - gan jauniešus, gan vecāka gadagājuma cilvēkus. Kopumā divi no pieciem saslimšanas gadījumiem bija bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem, bet viens no pieciem gadījumiem bija pieaugušajiem vecumā no 20 gadiem.

No 2023. gada janvāra līdz oktobrim 20 918 cilvēki visā Eiropā tika hospitalizēti ar masalām. Divās valstīs tika ziņots arī par pieciem ar masalām saistītiem nāves gadījumiem.

Vakcinācijas rādītāji pret masalām aizsargājošās MMR vakcīnas pirmajai devai visā Eiropā samazinājās no 96% 2019. gadā līdz 93% 2022. gadā. Otrās devas vakcinācijas līmenis tajā pašā laika posmā samazinājās no 92% līdz 91%.