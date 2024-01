Kā uz visiem laikiem atbrīvoties no piena sēnītes?

Protams, lasīju interneta avotos, kā rodas šāda nejaucība un kā ar to sokas manām bēdu māsām. No intervijas ar Rīgas Stradiņa universitātes docētāju un ginekoloģi Olgu Plisko uzzināju, ka piena sēnīte jeb vaginālā kandidoze ir izplatīta problēma – ar to vismaz reizi mūžā saskārušās 70 procentu planētas sieviešu, un vismaz 50 procentiem no viņām piena sēne bijusi divas un vairāk reižu. Mūsu ir tik daudz, bet sēne – viena, un tomēr mēs to nespējam pievārēt! Kāpēc vaginālā kandidoze rodas? Sievietes maksti apdzīvo neskaitāmas sīkbūtnes – baktērijas, vīrusi, sēnītes. Ja pienskābās jeb laktobaktērijas ir pārsvarā, tad maksts vide ir vesela. Tomēr dažādu apstākļu ietekmē sēnītes var sākt vairoties un ņemt pārsvaru, radot problēmas un diskomfortu – ir jūtama nieze maksts apvidū un ārējos dzimumorgānos, parādās balti, biezpienam līdzīgi izdalījumi, var veidoties arī iekaisums, kas rada sāpes urinējot vai seksa laikā.

Kā izplatītākās sēnītēm labvēlīgās situācijas daktere minēja antibiotiku lietošanu (jo tās izjauc normālo maksts vidi un iznīcina labās pienskābās baktērijas), vispārējās imunitātes pavājināšanos, grūtniecību (notiek hormonālas pārmaiņas, kas veicina sēnītes aktivizēšanos), menstruālā cikla sākumu, kombinētās hormonālās kontracepcijas lietošanu, sintētiskas apakšveļas nēsāšanu, pirts vai baseina apmeklējumu (mitrās un siltās vides dēļ), lieko svaru u. c.

Tas, ka uzzināju iemeslu savai pastāvīgajai pavadonei, bija viens, tomēr gribējās no tās atbrīvoties. Aprunājos ar draudzeni – izrādījās, ka arī viņa ir viena no tiem 50 procentiem sieviešu, kas ir pazīstamas ar traucējošo problēmu. Pēc tam, kad bijām viena otrai paraudājušas uz pleca par piena sēnes nepatīkamajām izpausmēm un to, kādus plānus tā mums dzīvē sabojājusi, viņa atcerējās nesenu gadījumu ar antibiotiku lietošanu: ģimenes ārste reizē ar zālēm bija ieteikusi lietot arī probiotikas, pieminot kādu jaunu produktu, kas ir īpaši piemērots maksts mikrofloras veselībai, turklāt pildīts kapsulās un lietojams, vienkārši norijot. Jauno produktu draudzene gan nebija pamēģinājusi.

Nopriecājusies, ka ir ražotāji, kuri ne tikai izstrādā jaunus produktus, bet arī ņem vērā lietotāju paradumus un rūpējas par lietošanas ērtumu, pierakstījos pie savas ginekoloģes Karlīnas Elksnes, lai visu noskaidrotu. Uzzinājusi, ka esmu ieradusies, lai vienreiz pieliktu punktu problēmai ar piena sēni, daktere sāka ar savas nostājas skaidrojumu: “Es kā sertificēta ginekoloģe paļaujos uz pētījumos apstiprinātu informāciju un uzticos līdzekļiem, kam ir pietiekami augsts pierādījumu līmenis. Tāpēc savām pacientēm iesaku izvēlēties produktus, kuru sastāvā ir patentēti un klīniski atzīti pienskābo baktēriju celmi un kurus var uzņemt gan profilaktiski, gan kā vienu no terapijas pamatsoļiem.” Daktere ieteica sākt ar pretsēnīšu līdzekli un kopā ar to lietot “tādas mazas kapsuliņas”, kas esot sen gaidīts jaunums visā probiotiku klāstā, jo paredzēts tieši maksts higiēnai un veselībai un lietošanas veida dēļ ir īpaši efektīvs.

Nojautu, ka gan jau tas būs tas pats draudzenes minētais produkts. Kad daktere atklāja, ka tā nosaukums ir LYLBIOTIC intim un to piedāvā Latvijas farmācijas zīmols LYL love your life®, priecīgi iesaucos, ka zinu šo zīmolu: LYLsunD3 visai ģimenei palīdz ziemā uzturēt nepieciešamo D vitamīna līmeni, LYL zen stabilizē un palīdz rast mieru stresa situācijās, LYL Krill Oil KID lācīši ir labākā dāvana radu bērniem… Lai gan iepriekšējās pieredzes dēļ pilnībā paļaujos uz šo ražotāju, klausījos tālāk dakteres ieteikumos.

Daktere Elksne stāstīja par to, ka LYLBIOTIC intim ir universāls līdzeklis jebkuru maksts mikrofloras saslimšanu gadījumos: četros nesen veiktos klīniskajos pētījumos pierādījusies tā sastāva iedarbība jau pēc septiņām dienām. Vairākas pētnieku grupas ir analizējušas tajā iekļautos baktēriju celmus Lactobacillus acidophilus un Lacticaseibacillus rhamnosus, visos gadījumos saņemot pozitīvus rezultātus. “Pētījumi atklājuši efektivitāti tieši pret visbiežākajām maksts mikrofloras saslimšanām, kādas novēroju savām pacientēm. LYLBIOTIC intim spēj efektīvi līdzsvarot maksts pH līmeni un

veicināt veselīgu maksts mikrofloru,” skaidroja daktere.

Kāpēc šis produkts ir tik iedarbīgs? Tāpēc, ka kapsulas atvēršanās notiek tieši zarnās, dodot iespēju baktērijām no zarnu trakta brīvi migrēt uz maksti. Salīdzinot ar līdz šim zināmāko līdzekli vaginālajām svecītēm, kapsulas ir ļoti laba ziņa sievietēm, kas nevēlas vai nevar lietot probiotikas vagināli: ļoti jaunām meitenēm, kas vēl nedzīvo dzimumdzīvi, sievietēm ar aktīvu seksuālo dzīvi, grūtniecēm, sievietēm postmenopauzē un menopauzes laikā u. c.

Daktere uzsvēra arī otru labo ziņu: LYLBIOTIC intim uzlabo gan maksts vispārējo veselību, gan arī stiprina sievietes organisma imunitāti. Pētījumos apstiprināts, ka, pateicoties produkta sastāvā esošajiem baktēriju celmiem, uzlabojas terapeitiskie rezultāti, samazinās atkārtotu urīnceļu infekciju un maksts infekciju risks. L. rhamnosus baktērija spēcīgi stimulē imūnsistēmu, un rezultātā tā kvalitatīvāk darbojas pret sēnīšu, vīrusu, baktēriju un parazītu ierosinātajām infekcijām maksts vidē.

Un tas vēl nav viss – LYLBIOTIC intim baktēriju celmi ir aizsargāti ar patentētu augu izcelsmes kapsulas apvalku DRcaps®, kas nodrošina, ka baktērijas nokļūst makstī un sāk veidot tajā tik ļoti nepieciešamās labo baktēriju kolonijas. Te jāmin vēl viens ieguvums – inovatīvais kapsulas veids un izgatavošanas tehnoloģija ļauj produktu neuzglabāt ledusskapī – LYLBIOTIC intim var gan turēt telpās līdz 25 grādu temperatūrā, gan ērti paņemt līdzi ikdienas gaitās. Un, kā jau visi LYL produkti, arī LYLBIOTIC intim nesatur mākslīgos saldinātājus un krāsvielas, laktozi vai lipekli un ir piemērots veģetārietēm un vegānēm. Vēl viens apliecinājums līdzekļa kvalitātei un iedarbībai ir Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas ieteikums.

Kura gan nenovērtēs šāda līdzekļa priekšrocības – gan ieguvumus veselībai, gan lietošanas ērtumu! Priecīga devos uz aptieku. Iznācu no tās vēl priecīgāka – kā sacīja farmaceite, par samērā nelielu cenu esmu iegādājusies miljardiem labo baktēriju: viena LYLBIOTIC intim kapsula satur 12 miljardus unikālo celmu Lactobacillus acidophilus un Lacticaseibacillus rhamnosus baktēriju – tādas baktēriju koncentrācijas nav nevienā citā līdzīgā produktā. “Tāpēc ar vienu kapsulu pietiks veselai dienai!” precizēja farmaceite, kad samaksāju par skaisti rozā iepakojumu.

Lieki teikt, ka tagad LYL love your life® ir kļuvis man par vēl tuvāku sabiedroto – pateicoties LYLBIOTIC intim kapsulām, vairojas dzīvesprieks un drošības sajūta. To novēlu arī jums.

