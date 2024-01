Labais holesterīns zem normas – 4 padomi, kā to palielināt

Ko nozīmē holesterīna skaitļi?

Lai saprastu holesterīna risku attiecībā uz savu veselību, ir svarīgi zināt visus četrus holesterīna rādītājus – kopējo holesterīnu, zema blīvuma holesterīnu (ZBL) jeb „slikto holesterīnu”, augsta blīvuma holesterīnu (ABL) jeb „labo” holesterīnu un triglecirīdus.

Zema blīvuma holesterīns jeb „sliktais” holesterīns” nogulsnējas uz asinsvadu sieniņām un veido plātnītes, kas laika gaitā pieaug un sašaurina artērijas, apgrūtinot vai pilnībā bloķējot asins piegādi sirdij, smadzenēm:

Augsta blīvuma holesterīns jeb „labais” holesterīns neļauj „sliktajam” holesterīnam nogulsnēties uz asinsvadu sieniņām, piesaista „slikto” holesterīnu un smagos triglicerīdus un aizvada tos tālāk uz aknām pārstrādei.

Kopējais holesterīns kā jau nosaukums atklāj raksturo gan labā, gan sliktā holesterīna summu.

Un runājot par Triglicerīdiem, tie ir lipīdi, kuri ir visvairāk izplatītie tauki.Tie ir enerģijas pamatavots, taču ja triglicerīdu daudzums asinīs pārsniedz normu, tie paaugstina sirds un asinsvadu slimību risku.

Labā holesterīna labie darbi

Svarīgs rādītājs ir ne vien kopējais holesterīna līmenis, bet arī tā (lipoproteīnu) blīvums. Augsta blīvuma jeb „labais” holesterīns neļauj zema blīvuma jeb „sliktajam” holesterīnam nogulsnēties uz asinsvadu sieniņām, piesaista slikto holesterīnu un smagos triglicerīdus un aizvada tos tālāk uz aknām pārstrādei. Pētījumi apliecina, ka augsta blīvuma holesterīns palīdz novērst sirds slimības. Kādam tad jābūt augsta blīvuma holesterīnam? Ielūkojies tabulā!

Zem 1 mmol/L Zems 1 - 1.2 mmol/L Optimāls Virs 1.2 mmol/L Pietiekams

Kā jau minēts ievadā – ja asinsanalīzes uzrāda paaugstinātu kopējo holesterīna līmeni un ir pazemināti labie ABL un paaugstināti sliktie ZBL rādītāji, tad sirds un asinsvadu saslimšanu risks ir lielāks. Kā celt labā holesterīna līmeni? Kardiologi un speciālisti ir izpētījuši un atraduši efektīvas darbības, kā to paaugstināt un aizsargāt savu sirds veselību!

1. Mazāk lieko kilogramu!

Ja cilvēkam ir liekais svars vai aptaukošanās, palīdzēt paaugstināt ABL līmeni var atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem. Palielināts vidukļa apkārtmērs (mērot ap vēderu, vīriešiem 102 cm un vairāk, sievietēm – 89 cm un vairāk), kas norāda tieši uz vēdera aptaukošanos, t.i. taukiem, kas uzkrājas viduklī, nevis gurnos un augšstilbos, ir saistīts ar augstāku sirds un asinsvadu slimību risku un zemāku labā holesterīna līmeni.

Mērena fiziska slodze ir svarīga sirds veselības uzturēšanai un var paaugstināt ABL līmeni. Regulāras aktivitātes, piemēram, pastaigas, skriešana, riteņbraukšana un peldēšana, kā arī saprātīgs svaru treniņš ir lieliska izvēle, lai paaugstinātu labā holesterīna līmeni.

Foto: Shutterstock

2. Labie tauki holesterīna kontrolei

Pētījumā2, kas publicēts 2016. gada jūlijā British Journal of Nutrition, pētnieki secinājuši, ka diēta, kas bagāta treknām zivīm, liecina par ABL daļiņu palielināšanos organismā, tātad, zivīs atrodamās omega-3 taukskābes var palīdzēt palielināt ABL holesterīna līmeni. Divas treknu zivju (lasis, menca, skumbrija, karpa) porcijas nedēļā nodrošina nepieciešamo omega-3 devu. Vērtīgās omega-3 taukskābes var iegūt arī no linsēklām, spinātiem, brokoļiem un valriekstiem

3. Holesterīns samazinās, ja cukuram teiksi nē!

Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts 2015. gada novembrī britu zinātniskajā žurnālā Nature, lietojot uzturā produktus ar augstu ogļhidrātu saturu, piemēram, baltmaizi, cepumus un kūkas, pārtiku ar pievienotu cukuru, samazinās ABLH holesterīna līmenis, palielinot vielmaiņas traucējumu risku.

Savukārt Amerikas Sirds asociācija (American Heart Association) 2020. gada februārī publicējusi 4 rezultātus pētījumam, kurā vairāk nekā 12 gadus tika novēroti 6000 cilvēki. Tika atklāts, ka arī saldinātajiem dzērieniem, piemēram, gāzētām limonādēm un augļu sulām, ir nelabvēlīga ietekme uz ABL holesterīna koncentrāciju. Varbūt ir laiks pāriet uz nesaldinātu tēju, ūdeni ar piparmētras lapu vai citrona miziņu!?

2016.gada janvārī austrāliešu zinātniskajā izdevumā Nutrients publicētajā pētījumā konstatēts, ka antioksidantiem bagāts uzturs paaugstina ABL holesterīna līmeni attiecībā pret triglicerīdiem un var samazināt insulta, sirds mazspējas un iekaisuma biomarķieru risku. Antioksidantiem bagāti pārtikas produkti ir tumšā šokolāde, ogas, it īpaši mellenes, vīnogu sula, avokado, zemesrieksti un citi rieksti, lapu kāposti, bietes un spināti. Kā mēdz teikt speciālisti: jo krāsaināks uzturs, jo labāk! Ēdiet antioksidantiem bagātu pārtiku!

4. Bez dūmiem mazāk bēdu

Zināms, ka smēķēšana var izraisīt dažādas veselības problēmas, tostarp plaušu slimības, vēzi un lielāku sirdslēkmes risku. Izrādās, ka smēķēšana arī pazemina labā holesterīna līmeni, kavējot ABL sintēzi, bloķējot tā nobriešanu un paātrinot tā vielmaiņu. Pētījumi3 apstiprina, ka smēķēšanas atmešana var palīdzēt ABL sintēzei un vielmaiņai atgriezties savā dabiskajā līmenī, lai ABL varētu atkal veikt savu darbu labāk, un tas notiek jau drīz pēc atmešanas. Vēl viens iemesls atmest smēķēšanu jau šodien!

Holesterīna normālam līmenim – AteroLip complex caps

Lai rūpētos un uzturētu sirdi un asinsvadus labā stāvoklī izvēlies dabas vielu kompleksu AteroLip® complex caps. Tā sastāvā ir dabīgais statīns monakolīns K, kas iegūts no sarkanā rauga rīsiem, no cukurniedrēm iegūts polikosanols, standartizēts olīvu (Olea europea) lapu sausais ekstrakts (polifenols hidroksitirozols), holīns, kas palīdz nodrošināt normālu lipīdu vielmaiņu, niacīns un vitamīns B12. Sastāvā esošais kurkumas ekstrakts palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs, sirds un asinsvadu sistēmas darbību. AteroLip® complex caps ir ērti lietot, tikai 1 kapsula dienā! Produkts pieejams 30 kapsulu un izdevīgajā 90 kapsulu iepakojumā. Izdevīgākais piedāvājums Lotos Pharma mājas lapā.

AteroLip® complex caps palīdz uzturēt normālu holesterīna līmeni asinīs!

