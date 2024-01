Kā zaudēt svaru bez izmisuma? Iesaka uztura speciāliste

Apzināties mērķus

“Skaidrs, ka visiem, kas vēlas zaudēt svaru, ir viens lielais mērķis – atbrīvoties no kilogramiem, taču šajā cīņā bieži aizmirstas par mazākiem mērķiem ceļā uz lielo panākumu,” novērojusi Anna Paula Auziņa. Viņa iesaka – tā vietā, lai koncentrētos uz ideālo svaru, ir vērts pievērsties arī citiem sasniedzamajiem rezultātiem, piemēram, mainīt savus ieradumus vai sakārtot ēšanas ritmu.

“Viena no lielākajām problēmām, kāpēc cilvēki padodas pirms laika, ir motivācijas zudums, ja uzreiz neizdodas sasniegt iecerēto. Tam var būt daudz dažādu iemeslu, un vairumam cilvēku trūkst pieredzes un zināšanu, lai saprastu, kas viņiem traucē. Tādā brīdī tieši mazie mērķi palīdz noturēt uzmanību un koncentrēties uz lielo mērķi,” skaidro uztura speciāliste.

Zināt, cik daudz kaloriju patiešām jāuzņem

Nereti cilvēki pārvērtē, cik daudz ēdiena viņiem dienā vajadzīgs. “Tā notiek bieži: cilvēks paskatās uz ēdienu un nodomā – tā taču maza porcija – bez mazākās nojausmas, cik kaloriju un uzturvielu no dažādām produktu grupām tā patiesībā satur. Nav vienkārši saprast, kas precīzi ir vajadzīgs, dienā nepieciešamo kaloriju daudzumu katram ietekmē virkne dažādu faktoru: vecums, dzimums, auguma parametri, ikdienas fizisko aktivitāšu daudzums utt. Tāpēc arī fresh.club pirmais uzdevums ir ar mobilās aplikācijas palīdzību noskaidrot klienta ziņas par mērķi, ko vēlas sasniegt, un raksturot savu dzīvesveidu, lai, balstoties uz šo informāciju, varam varētu aprēķināt, cik kaloriju katrā ēdienreizē nepieciešams un gatavot ēdienu precīzi klienta vajadzībām. Mainoties klienta informācijai, sistēma attiecīgi pārrēķina arī kaloriju skaitu.

fresh.club – veselīgs ēdiens ar piegādi uz mājām vai biroju. (Foto: Publicitātes foto)

Vairot izpratni un zināšanas

Kad cilvēks ir nolēmis – gribu zaudēt svaru, – viņš ļoti bieži nemaz nezina, ar ko sākt, un viņam ir vajadzīga profesionāla palīdzība no malas. Anna Paula Auziņa novērojusi, ka cilvēki bieži fokusējas uz maznozīmīgām lietām, piemēram, izslēdz no ēdienkartes vienu konkrētu produktu vai produktu grupu, bet tas neizmainīs kopējo rezultātu, jo ar to vien nebūs līdzēts, uzmanība no "lielās bildes" tiks novērsta un tas var negatīvi ietekmēt attiecības ar ēdienu un, iespējams, pat veselību.

“Tiem, kuriem trūkst zināšanu, bieži vien trūkst arī uztura dažādības,” saka Anna Paula Auziņa. “Viņi kaut ko ir dzirdējuši, piemēram, ka vista ar rīsiem ir veiksmīga maltīte, lai samazinātu svaru, atraduši vienu recepti, un tad to visu laiku gatavo, bet tas ātri apnīk, un cilvēks netiek līdz mērķim tikai tāpēc, ka trūkst dažādības, bagātīgu uzturvielu. Tāpēc ir vajadzīgs eksperts, kas palīdz saskatīt kopainu un noteikt prioritātes. Vēl labāk, ja kāds ir pagatavojis tieši tādu ēdienu, kāds cilvēkam vajadzīgs, turklāt katru dienu kaut ko pārsteidzošu, kā to dara fresh.club. Varētu jau teikt – restorāni arī labi gatavo, bet problēma tāda, ka restorāni netaupa ne sviestu un eļļas, ne cukuru un sāli. Restorāni gatavo to, kas visiem garšo, nevis to, kas patiešām ir veselīgs, un, ēdot sabiedriskās ēdināšanas vietās, nekad nezinām, kas īsti ir mūsu šķīvjos, atgādina uztura speciāliste.

fresh.club Android un iPhone aplikācija veselīgu ēdienu piegādei. (Foto: Publicitātes foto)

Taupīt laiku citām nodarbēm

“Uzsākot kādu diētu, daudzus izsit no sliedēm apziņa, ka vajadzēs ļoti daudz laika un enerģijas, lai pagatavotu visu, kas ēdienkartē paredzēts. Ir jāplāno maltītes un budžets, nereti pat nedēļai uz priekšu, jāveido saraksts, jāiet iepirkties. Bet, jo biežāk apgrozies veikalā, jo lielāks risks, ka nopirksi to, kas nemaz nav vajadzīgs, un apēdīsi tikai tāpēc, ka esi nopircis, vai arī nopirksi par daudz un izmetīsi miskastē,” saka Anna Paula Auziņa.

Ja kāds cits pagatavo vajadzīgo ēdienu, pašam atliek vairāk laika sportam, pastaigām vai citām kustībām, hobijiem, kopā būšanai – arī priecīgas emocijas ir vajadzīgas, lai sasniegtu cerēto rezultātu. Ar fresh.club cilvēks vienmēr var justies drošs, ka pa rokai būs veselīga, garšīga maltīte, nenāksies iet uz veikalu izsalkušam un krist nevajadzīgā kārdināšanā vai pavirši apēst to, kas pagadās pa rokai un parasti nebūt nav tas veselīgākais.

Ļaut sevi atbalstīt un uzmundrināt

Mēdz teikt, ka ieradumi sāk mainīties, ja pie tā apzināti strādā vismaz divas nedēļas, tomēr Anna Paula Auziņa atzīst – praksē tas ir ārkārtīgi individuāli. “Esmu satikusi ļoti daudzus dažādus cilvēkus, vienam īstā motivācija atnāk pēc divām nedēļām, bet cits pēc divām nedēļām jau ir paguris, it īpaši, ja cenšas savus paradumus mainīt pārāk drastiski. Motivācija zūd tad, kad cilvēks nogurst un viņam dzīvē vairs nav nekāda prieka, jo viņš ir atteicies no visiem saviem komforta ēdieniem un iecienītajiem gardumiem,” skaidro uztura speciāliste. “Ir pilnīgi normāli, ka pēc trim nedēļām svars vairs nekrīt tik strauji kā sākumā, un arī tiem, kas visu dara perfekti, svars mēdz “staigāt” – tā ir fizioloģija. Lielākā problēma ir tā, ka šiem cilvēkiem trūkst atbalsta un uzmundrinājuma. Ieradumiem ir liels spēks, un, atsakoties no viena, kaut kas cits ir jāliek vietā. fresh.club atslogo nepieciešamību koncentrēties uz ēdienu un noņem mentālo spriedzi, kas svara zudumu bieži vien kavē vairāk nekā fiziskie aspekti.”

fresh.club komanda – pārtikas, uztura un tehnoloģiju speciālisti (Foto: Publicitātes foto)

Par fresh.club

Uzņēmuma dibinātāji un aizsācēji ir veselības tehnoloģiju jaunuzņēmuma Nutrameg līdzdibinātājs Kristofs Blaus un ilggadējais Printify Produktu izstrādes daļas vadītājs Daniels Marheļs kopā ar pārtikas tehnologu Raivi Driksnu un uztura speciālisti, treneri Annu Paulu Auziņu. Ēdienu gatavo kvalificētu pavāru komanda, un pavisam šobrīd fresh.club komandā ir vairāk nekā 20 dažāda profila speciālistu – programmētāji, uztura speciālisti, pārtikas tehnologi, pavāri u.c.