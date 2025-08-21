“Melo, acīs skatīdamās!” Cilvēkus apstulbina Siliņas izteikumi TV raidījumā, kur apspriesti budžeta jautājumi
20. augustā raidījumā "Kas notiek Latvijā?" notika diskusija par izdevumu samazināšanu un prioritātēm 2026. gada valsts budžetā. Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) piedalījās šajā sarunā kopā ar vairākiem politikas un ekonomikas ekspertiem, taču viņas izteikumi izraisījuši plašu neizpratni un kritiku sabiedrībā.
Sociālajos tīklos cilvēki izsaka šoku par premjeres uzstāšanos. Skatītāji norāda, ka Siliņa, atbildot uz raidījuma vadītāja jautājumiem, bieži šķita neorientēta, izsakot neskaidras un neloģiskas atbildes. Viena no galvenajām diskusijas tēmām bija valsts budžeta izdevumu pārstrukturēšana un nepieciešamība meklēt risinājumus efektīvākai valsts līdzekļu izlietošanai.
Jums ir skaidrs, kā Siliņa var būt valsts premjerministre? Jautājums ar bārdu, bet atkal neliek mieru - pēc @KNL_LTV1 noskatīšanās šovakar.— Maira (@Latvijaspilsone) August 20, 2025
Premjere uzsvēra, ka viņa ir pirmā valdības vadītāja kopš Valda Dombrovska laikiem, kas aktīvi meklē iespējas pārstrukturēt valsts budžetu. Tomēr daudzi uzskata, ka šie apgalvojumi ir vairāk par politiķu diskusiju spēli nekā par konkrētiem solījumiem, kas ietekmētu ikdienas dzīvi. Skatītājiem šķita, ka Siliņas kompetence vai arī viņas izpratne par budžeta jautājumiem bija ierobežota, kas vēl vairāk veicināja apjukumu.
Ļoti uzskatāmi, ka Siliņas kompetences līmenis faktiski neļauj adekvāti sekot studijā notiekošajam un kompetenti atbildēt uz raidījuma vadītāja jautājumiem.— Raimonds Krumins (@RKrumin) August 20, 2025
Kritiķi sociālajos tīklos raksta, ka šādas atbildes nav atbilstošas valsts premjerministrei, norādot, ka viņa vairāk atgādina "valsts preses sekretāri" nekā valsts vadītāju. Daži lietotāji pat izteikuši šaubas par viņas spējām sekot diskusijām un kompetenti atbildēt uz jautājumiem par valstī svarīgiem jautājumiem.
Siliņa mums ir "valsts preses sekretāre" (pēc analoģijas ar ASV valsts sekretāru). Siliņa visu laiku atskaņo kaut ko bez kādām sekām.— Jānis Ratkevičs (@janis_ratkevics) August 20, 2025
Cilvēki komentāros sociālajos tīklos norāda arī to, ka Siliņa ne uz vienu jautājumu neatbild pēc būtības un ka Siliņa absolūti nav savā vietā. Kā tajā sakāmvārdā - ko nevar celt, to nevar nest.
Siliņa ne uz vienu jautājumu neatbild pēc būtības. Manuprāt, šis cilvēks absolūti nav savā vietā. Kā tajā sakāmvārdā - ko nevar celt, to nevar nest.🤬😡— Zvejnieka meita (@zvejniekameita) August 20, 2025
Siliņa malacis , jo vairāk viņa izskatās pēc nezinīša , jo vairak JV attālinās no valdibas nākamājās vēlēšanās !!!! #kasnotieklatvija— Kris.S (@Pankeris) August 20, 2025