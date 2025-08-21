Ģimenes sapņu atvaļinājums Grieķijas kūrortā pārvērtās īstā murgā: "400 eiro kompensācija situāciju neglābs!"
Atpūta kādā daudzu valstu iedzīvotāju iecienītā Grieķijas kūrortā, kādai somu ģimenei pārvērtās par nepatikšanu virkni: viss sākās ar veselības problēmām un noslēdzās ar strīdu ar tūroperatoru par naudu.
Ģimene no Somijas devās nedēļu ilgā atvaļinājumā uz Grieķijas salu Rodu. Tomēr, ierodoties galamērķī, viņi nekavējoties saprata, ka sagaidāms viss, izņemot patīkamu atpūtu: aina, ko viņi ieraudzīja, būtiski atšķīrās no tā, ko bija solījis tūroperators, ziņo "Iltalehti".
Ģimene bija iegādājusies ceļojuma paketi pie vietējā tūroperatora "Apollomatkat". Viņu vietnē izvietotie ceļojumu piedāvājumi uzreiz piesaistīja ģimenes uzmanību. "Galvenais - pastāstīt par to, lai neviens cits nepiedzīvotu ko līdzīgu!" uzsver viņi.
Atvaļinājuma sākumā ģimene viesnīcas numurā atklāja pelējumu un citas problēmas, kas bērniem izraisīja alerģisku ādas reakciju. "Mūsu numurā pelējumu varēja redzēt ar neapbruņotu aci, un matrači bija netīri. Turklāt no griestu lampas uz grīdas pilēja ūdens," stāsta ģimenes tēvs.
Numurā bija kondicionieris, taču diemžēl tas darbojās ļoti slikti un nespēja atvēsināt telpu, kamēr ārā temperatūra pārsniedza 35 grādus. "Pa grīdu un galdiem skraidīja skudras, bet aiz ēkas atradās baseins, kuru bija grūti nosaukt par piemērotu peldēšanai," viņš piebilda.
"Tūlīt pēc pirmās nakts mēs pamanījām uz ādas alerģisku reakciju un izsitumus," turpina tēvs. "Tad mēs nolēmām pārbaudīt matraču tīrību. Un tas, ko mēs ieraudzījām, mūs šokēja: matrači bija netīri un ar pleķiem."
Ceļojuma paketē bija iekļautas septiņas naktis kūrortviesnīcā "Rodos Palace", kuras novērtējums dažādās vietnēs atšķīrās: tūroperators piešķīra tai 3,5 zvaigznes, konkurents - četras zvaigznes, bet oficiālajā viesnīcas mājaslapā bija norādītas visas piecas zvaigznes.
Tikmēr internetā iespējams atrast tūkstošiem negatīvu atsauksmju, kurās aprakstītas tieši tās pašas problēmas, ar kurām saskārās arī ģimene no Somijas.
"Viesnīca neatbilda pat trīszvaigžņu līmenim," rakstīja viens no viesiem, piebilstot, ka viņa iepriekšējie ceļojumi uz Grieķiju bijuši daudz labākos apstākļos. Somijas ģimene šīm atsauksmēm īpašu uzmanību nepievērsa, kad rezervēja ceļojumu.
Tūroperatoram ģimene rakstīja jau pirmajās brīvdienu dienās, taču risinājuma meklēšana ievilkās. ""Apollomatkat"" vajadzēja trīs dienas, lai kāds atbrauktu un pārbaudītu situāciju. Par laimi, gidi darīja visu iespējamo, lai ātri rastu risinājumu," sacīja tēvs, norādot, ka arī viesnīcas darbinieki piedāvāja pārcelt viņus uz citu numuru, taču arī tur apstākļi izrādījās slikti, raksta "Postimees.ee".
Viņš vēlreiz uzsvēra: "Šī viesnīca patiešām neatbilst pat trīszvaigžņu līmenim. Mēs daudzkārt esam bijuši šajā salā un nakšņojuši pat viesnīcās ar mazāk zvaigznēm - un tās mūs pilnībā apmierināja."
Pēc tūroperatora teiktā, sezonas karstākajā laikā ir ļoti grūti mainīt rezervācijas, un tajā brīdī visi numuri pie viņu partneriem jau bija aizņemti. Tāpēc ģimenei nācās pašiem par saviem līdzekļiem rezervēt istabu citā viesnīcā.
"Vēlāk mēs tomēr piedāvājām viņiem jaunu naktsmītni, taču numuri bija pieejami tikai pēcpusdienā, kas situācijai tikai pievienoja papildu stresu. Tajā brīdī es nezināju, ko vēl varam darīt," sacīja pārstāvis.
Drīz vien situācija uzlabojās, un viesnīcas darbinieks apsolīja darīt visu iespējamo, lai atlikusī brīvdienu daļa Somijas ģimenei noritētu mierīgi. Par godu viņu 20. kāzu jubilejai, ģimenei arī tika pasniegta apsveikuma kartīte un pudele vīna.
Tūroperators kā kompensāciju piedāvāja 400 eiro, taču ģimene uzskatīja šo summu par nepietiekamu, jo vilšanās un papildu izdevumi bijuši ievērojami lielāki. Tūrisma firmas pārstāvis norādīja, ka kompensācijas apmērs tiek noteikts individuāli katrā gadījumā saskaņā ar likumu par kompleksajiem ceļojumiem.
"Mēs cenšamies atrisināt visus kompensācijas jautājumus uz vietas, taču klientam vienmēr ir iespēja iesniegt sūdzību arī pēc ceļojuma, ja viņš uzskata, ka piedāvātā kompensācija bijusi nepietiekama," viņš piebilda.
Pēc atgriešanās no atvaļinājuma ģimene plāno arī noskaidrot, vai šajā situācijā var palīdzēt viņu ceļojumu apdrošināšana. Šis gadījums atgādina, cik svarīgi ir rūpīgi izvēlēties naktsmītni un būt gataviem negaidītiem pārsteigumiem pat rūpīgi plānotā atpūtā.