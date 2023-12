Valsts asinsdonoru centra influenceri palīdz izglābt vairāk nekā 1700 cilvēku dzīvības

Ņemot vērā faktu, ka viens asins ziedojums palīdz glābt trīs cilvēku dzīvības, kopumā jauniešu vidū populārās personas kopā ar saviem domubiedriem palīdzējuši izglābt vismaz 1776 dzīvības.

Influenceri VADC rīkotās sociālās kampaņas ietvaros organizēja komandu sacensību, motivējot jauniešus uzdrīkstēties palīdzēt glābt dzīvības un ziedot asinis, lai dzīvība nepārtrūkst! Piesaistītie donori piedalījās balsošanā un aizpildīja speciālas anketas, atzīmējot kurš no influenceriem ir iedvesmojis viņu spert šo nozīmīgo soli. Līdz ar kampaņas noslēgumu Edgars Aivars ir ieguvis 245 jauno donoru balsis, Pipars 136, Undīne Ozoliņa 34, Elīza Kupča 33 un Iveta Sazonova-Jaunzeme – 144 balsis.

Ziedot asinis un pievienoties asinsdonoru kustībai tika aicināts ikviens, kura veselības stāvoklis un vecums ļauj ziedot asinis, taču fokuss bija uz gados jauniem asinsdonoriem, jo katru gadu pieaug donoru vidējais vecums. Šī gada novembrī līdz kampaņas sākumam tie bija 38 gadi.

“Kampaņas laikā mēs jo īpaši centāmies uzrunāt jauno paaudzi un lielā mērā, pateicoties influenceriem, tas arī izdevās. Vidējais pirmreizējā donora vecums kampaņas mēneša laikā bija 28 gadi, un tas pēdējo trīs gadu griezumā ir labākais rādītājs. Augstu novērtēju mūsu kampaņas vēstnešu darbu, jo pārliecināt kādu kļūt par asinsdonoru ir ne vien smaida un uzrunas, bet arī paša pārliecības jautājums. Ceram, ka šie jaunieši, kuri asinis nodeva pirmo reizi, kļūs par regulāriem asins ziedotājiem. Neskatoties uz straujo tehnoloģiju attīstību mūsdienās, tik ļoti svarīgos asins krājumus spēj papildināt tikai cilvēki, veltot savā ikdienas skrējienā vien 15 minūtes laika, lai paveiktu šo cildeno darbu – ziedotu asinis. Paldies ikvienam supervaronim!”, uzsver Valsts asinsdonoru centra direktore Egita Pole.

Šogad Latvijā līdz 19.decembrim asinis kopumā ziedojuši 33 416 cilvēki, kamēr pērn visā gada griezumā – 32 741. Daļa no tiem ir regulāri ziedotāji. Kampaņas norises laikā no 22.novembra līdz 19.decembrim 147 donori asinis nodeva jau 10.reizi, 74 cilvēki 20.reizi, 41 persona 30.reizi un viens asins donors to paveica jau 100. reizi! Savukārt 684 cilvēki par donoriem kļuva pirmo reizi. Kopumā kampaņas ietvaros ziedotāju pulks pārsniedza 4900, no tiem 2381 bija sievietes un 2527 vīrieši.

Slimnīcu pieprasījumus pēc asins komponentiem allaž ir ļoti augsts un krājumi izsīkst straujos tempos, tāpēc ikviens tiek aicināts arī turpmāk uzdrīkstēties ziedot asinis, lai dzīvības nepārtrūkst!