Kā izvairīties no pārēšanās svētku laikā? Iesaka uztura speciāliste

Kā rūpēties par vēdera labsajūtu svētkos?

Ziemassvētki un Jaunais gads ir laiks, kad dodamies ciemos un uzņemam viesus. Tradicionāli gatavojam deviņus vai pat divpadsmit ēdienus un, ja svinībās cilvēku skaits neatbilst ēdiena daudzumam, mēdzam apēst par daudz, kā rezultātā var rasties vēdergraizes. Uztura speciāliste Liene Sondore un farmaceits Konstantīns Čerjomuhins dalās padomos, kā izvairīties no pārēšanās un vēdergraizēm un svētkos justies labi.

• Esiet aktīvi! Atcerieties, ka svētkos visu laiku nav jāsēž pie galda, bet ieteicams nodoties arī kādām kustīgākām aktivitātēm. Kopējo un arī vēdera labsajūtu var uzlabot, dodoties pastaigās pirms vai pēc maltītes, ja laikapstākļi ir piemēroti! Priecājieties par kopā būšanu, arī nesēžot pie galda un ēdot - izmēģiniet kādas spēles, dejas vai citas aktivitātes!

• Plānojiet ēdienkarti! Ja uzņemat viesus - saplānojiet iepriekš ēdienkarti un pārrunājiet ar saviem viesiem vēlamos ēdienus. Tas atvieglos gatavošanu un samazinās ēdienu pārpalikumu daudzumu, kas nereti ir svētku neatņemama sastāvdaļa. Nepērciet un negatavojiet vairāk, nekā nepieciešams, ja vien neplānojat ēdienu sasaldēt!

• Nepārspīlējiet ar dažādību! Pagatavojiet tikai silto pamatēdienu, salātus un kādu desertu, bet neaizraujieties ar neskaitāmām uzkodām! Gatavojot mazāk ēdienu veidu, būs vieglāk saglabāt veselīgu ēšanas režīmu.

• Dzeriet ūdeni! Neaizmirstiet par ūdens pietiekamu uzņemšanu gan ikdienā, gan arī svētku dienās!

• Izmantojiet kvalitatīvas izejvielas! Veselīgi un augstas kvalitātes produkti palīdzēs veidot veselīgāku svētku maltīti. Izvairieties no pārstrādātiem produktiem!

• Saldos ēdienus gatavojiet mājās! Tas palīdzēs izvairīties no pārlieku liela cukura daudzuma un sliktas kvalitātes taukiem.

• Nesēdieties pie galda izsalkuši! Pāris stundas iepriekš paēdiet vieglu olbaltumvielām bagātu maltīti, jo tā sniegs sāta sajūtu un mazinās pārēšanās un našķošanās kāri.

• Rūpējieties par ēdienu pareizu uzglabāšanu un svaigumu! Piemēram, majonēze ir produkts, kurš ļoti ātri sabojājas, īpaši siltā telpā. Tādēļ, lai izvairītos no saindēšanās, ja iespējams, ieteicams izmantot augu eļļu un citronu sulu, gatavojot ēdienus, kā arī neatstāt tās uzkodas, kas ātri bojājas, visu vakaru vai pat nakti siltā telpā uz galda.

Svētku laikā vēdergraizes - ko darīt?

Ir daudz dažādu faktoru, kas var izraisīt asas sāpes vēderā. Neatkarīgi no sāpju atrašanās vietas, rakstura, intensitātes, kā arī pavadošiem simptomiem, vēdera spazmas norāda uz gremošanas trakta darbības traucējumiem. Lai izvairītos no nopietnas patoloģijas un saasināšanās, savlaicīgi jāmeklē medicīniskā palīdzība, ja tiek konstatēti akūti simptomi. Taču, ja svētku laikā ir jūtams spiediens vēderā, uzpūšanās un vēdergraizes, un sāpes ir paciešamas, bet tomēr sajūtas nav patīkamas, ir jāsaprot, kādas tieši sāpes ir jūtamas un jāpalīdz sev ar noteikta veida medikamentiem. Piemēram, ja vēders ir uzpūties, noderēs preparāti, kuru sastāvā ir aktīvā viela simeticons, bet no augiem palīdzēs fenheļa, kumelīšu un ķimeņu tējas. Ja parādās caureja, tad nepieciešams lietot līdzekļus pret caureju un pēc tam preparātus, kas satur sāļus, lai atjaunotu balansu organismā. Ieteicams arī bifidobaktēriju kurss mikrofloras atjaunošanai, skaidro BENU Aptiekas farmaceits Čerjomuhins.

Kā ēdienus padarīt veselīgākus?

Lai izvairītos no vēdergraizēm svētku laikā, ir svarīgi ēdienus pagatavot pēc iespējas veselīgākus, uzsver uztura speciāliste L. Sondore. Daži prakstiski padomi veselīgākai ēdienu pagatavošanai:

• Pamatēdienos cepešus un vistas gaļu iemarinējiet jau iepriekš, piemēram, svaigi spiestā apelsīnu sulā, pievienojiet ķiplokus, sinepes, garšvielas un gatavojiet cepeškrāsnī vai uz plīts slēgtā traukā.

• Ēdienu gatavošanas beigās nelejiet tiem klāt saldo krējumu, lai ēdiens nebūtu pārāk trekns. Tā vietā var izmantot kafijas krējumu, kurā tauku saturs ir zemāks - vien 10%.

• Gatavojot zivis, cepiet tās cepeša maisā. Pievienojiet garšaugus - ķiplokus, sīpolu gredzenus, citrona un apelsīna šķēlītes. Nepievienojiet krējumu un majonēzi!

• Štovētie kāposti labi garšos pagatavoti nevis ar treknu speķi, bet ar svaigi spiestu apelsīna sulu un ķimenēm.

• Gatavojot pupas un zirņus, pirms vārīšanas tos kārtīgi izmērcējiet, tad izvāriet un pasniedziet nevis ar saceptu cauraudzi un krējumu, bet ar dārzeņiem vai ēdiet tos vienkārši tāpat.

• Gatavojot graudaugus svētku ēdienam, pievienojiet tiem zaļumus un dārzeņus. Grūbas labi garšos gatavotas kopā ar burkāniem, zaļumiem, riekstiem un sēnēm.

• Noteikti papildiniet svētku galdu ar zaļajiem salātiem, piemēram, no svaigiem kāpostiem, selerijas saknēm, āboliem un citiem dārzeņiem un augļiem.