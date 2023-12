Jaunie Natural produkti – saudzīgi ādai, draudzīgi planētai!

Natural – saudzīgi ādai, draudzīgi planētai!

Natural zīmols piedāvā dažādus sejas, matu un ķermeņa kopšanas līdzekļus, kuri ir ilgtspējīgi, dabīgi un ētiski ražoti. Tie ir radīti, lai sniegtu labākās rūpes par ādu, nedarītu kaitējumu dabai un sniegtu iespēju rūpēties par sevi un savu labsajūtu pēc iespējami dabiskāk un pārdomātāk. Katru gadu okeānā nonāk 14 miljoni tonnu plastmasas, turklāt 80 % no visiem jūras piesārņojošajiem atkritumiem ir tieši plastmasas atkritumi. Izvēloties Natural produkciju, ir iespējams palīdzēt samazināt vienreizlietojamās plastmasas daudzumu, kas piesārņo vidi un sadalās mikroplastmasā. Natural produkti ir ilgtspējīgi un draudzīgi dabai, jo 97 % to sastāvdaļu ir dabiskas izcelsmes, iepakojums ir 100 % pārstrādājams un 50 –100 % no iepakojuma pudelēm veidotas no pārstrādātas plastmasas.

Veidots no dabiskām sastāvdaļām

Natural sērijas līdzekļi satur ārstniecības augu ekstraktus, kuri izsenis lietoti un pazīstami ar savām vērtīgajām īpašībām mūsu veselībai un skaistumam, kas arī kosmētikas līdzekļos noder, rūpējoties par matiem un ādu, stāsta BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece. Šīs sērijas produktos izmantoti tādi labi zināmi ārstniecības augi kā kumelītes, pelašķi, Islandes ķērpis, citronmētra, auzas, timiāns un alveja. Kosmētikas līdzekļu klāsts piemērots visai ģimenei, jo padomāts arī par bērnu ādas vajadzībām. Piemēram, kumelītes ziedi satur ēterisko eļļu, kuras sastāvā ir hemazulēns un bisabolols, arī citas sastāvdaļas, piemēram, flavonoīdus, polisaharīdus, kumarīnus, minerālvielas. Kumelītēm piemīt pretiekaisuma, antiseptiska, sāpes mazinoša un nomierinoša darbība, uzsver I. Priedniece.

Natural produktu klāsts

BENU Aptiekas klāstā pieejami dažādi Natural produkti gan matiem, gan sejas un ķermeņa ādai.

• Ērti un efektīvi līdzekļi matiem. Lai parūpētos par matu veselību, Natural piedāvā pretblaugznu, kā arī maigus un īpaši ērtos cietos šampūnus gan sausiem, gan taukainiem matiem, ko ērti paņemt līdzi arī ceļojumos

• Ķermeņa kopšanas līdzekļi ar dabīgām sastāvdaļām. Ķermeņa kopšanai Natural produktu klāstā atradīsiet gan intīmās higiēnas gelu, gan dušas želejas – ar mandeļu ekstraktu un ar kumelīšu un zaļās tējas ekstraktu. Savukārt ķermeņa krēms bagātināts ar organisko olīvu un argana eļļu.

• Sejas kopšanai – maigi attīrošie līdzekļi. Natural piedāvā kosmētikas noņemšanas līdzekli ar organisku gurķu un diždadža ekstraktu, attīrošo gelu ar organisku citronmētru un micelāro ūdeni ar Damaskas rožu ūdeni.

• Īpašas rūpes par pašiem mazākajiem! Natural produktu klāsts ir piemērots visai ģimenei, un tajā ietilpst arī līdzekļi bērniem, piemēram, Baby 2 in 1 dušas želeja un šampūns ar organisku kokosriekstu un kumelītes ekstraktu, kā arī krēms autiņbiksīšu dermatītam ar olīvu un saulespuķu eļļu, lai sniegtu maigas rūpes mazuļu jutīgajai ādai.

