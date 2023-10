Kur bērni visbiežāk gūst traumas skolas laikā?

Kā liecina "Ergo" dati, 60% no bērnu savainojumiem, kas gada laikā tiek pieteikti nelaimes gadījumu apdrošināšanā, gūti skolā, sporta skolā vai sporta pulciņā.

"Ergo" Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Sanita Rubene informē, ka, analizējot bērnu traumatismu pa mēnešiem, redzams, ka dažādi negadījumi intensīvāk notiek vasaras brīvlaikā, bērniem pavadot laiku mājās un atpūtā ar draugiem. Šovasar "Ergo" saņemts virs 100 bērnu nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu. Pārējos gada mēnešos vidējais pieteikumu skaits samazinās par aptuveni 15%, traumām "pārceļoties" uz mācību iestādēm, kur bērni pavada daudz laika, tostarp dažādās sporta aktivitātēs.

Līdz septembra vidum "Ergo" pieteikti ap 20 bērnu nelaimes gadījumi, un Rubene atzīst, ka līdzīgi kā vasarā, arī mācību laikā traumas ļoti bieži tiek gūtas, bērniem spēlējot bumbu — basketbolu vai futbolu.

Skolas traumu topa augšgalā ir dažādi negadījumi, kas notiek sportojot. Piemēram, šogad lielākā "Ergo" nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzība 1776 eiro apmērā par bērna traumu izmaksāta pēc tam, kad kāds skolēns sporta zālē nokritis un sastiepis ceļgala saites. Kopumā bērniem skolā ir raksturīgi gūt sastiepumus, pirkstu un delnu lūzumus, potīšu traumas, galvas smadzeņu satricinājumus un astes kaula traumas.

Šogad "Ergo" atlīdzībām pieteikti gadījumi, kad, piemēram, spēlējot basketbolu, sastiepta potīte vai ar bumbu satriekts rādītājpirksts, metot kūleni, lauzts atslēgas kauls, futbola spēles laikā, neveiksmīgi sperot bumbu, traumēta kāja, bumbas trieciena dēļ sasista galva un seja, pēc kritiena treniņā sasista uzacs un uzliktas vairākas šuves. Tāpat traumas iespējams gūt arī dejojot - kāda tautas deju mēģinājumu laikā, strauji griežoties, meitenes sasitušās ar galvām, kā rezultātā gūts viegls smadzeņu satricinājums.

Otra svarīga traumu kategorija ir negadījumi, kas notiek, bērniem spēlējoties un pavadot laiku kopā ar vienaudžiem starpbrīžos, stundu starplaikos. Tās ir dažādas paslīdēšanas, aizķeršanās, kritieni no kāpnēm, saskriešanās ar skolas biedriem. Piemēram, steidzoties uz mācību stundu, bērns paklūp uz kāpnēm un gūst pēdas lūzumu, zēns starpbrīdī nokrīt no skolas kāpnēm un sastiepj pēdas saites, skolnieks paklūp un krītot atsit galvu pret krēslu, kā rezultātā tiek uzliktas trīs šuves, vai arī pusdienlaika pārtraukumā bērnu laukumā pie skolas meitene nokrīt no viena metra augstuma un sasit muguru.