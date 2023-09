Nāvējošs botulisma uzliesmojums Francijas vīna bārā izraisījis satraukumu visā pasaulē

Saskaņā ar Francijas "Santé Publique" paziņojumā presei teikto, ir saslimuši vismaz 10 cilvēki, no kuriem astoņiem bija nepieciešama hospitalizācija, bet viens no tiem mira.

Paziņojumā presei teikts, lai cilvēki, kuri apmeklēja restorānu un kuriem pēc tam parādījušies jebkādi simptomi, nekavējoties vēršas pie ārsta.

Arī Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra izdevusi paziņojumu, kurā brīdina savus pilsoņus pievērst pastiprinātu uzmanību veselībai, ja laika posmā no 4. līdz 10. septembrim viesojušies Francijā un ēduši „Tchin Tchin” restorānā.

Arī Īrijas vēstniecība Parīzē tviterī rakstīja: "Vēstniecība ir informēta par botulisma uzliesmojumu, kas saistīts ar vīna bāru "Tchin Tchin”." Vēstniecība iesaka Īrijas pilsoņiem, kuri nesen ēduši šajā restorānā, "nekavējoties konsultēties ar ārstu", ja viņiem sākas simptomi.

Kā ziņo izdevums "The Independent" mirusi 32 gadus veca sieviete no Parīzes; pārējie saslimušie bija no Īrijas, Kanādas, Vācijas, Spānijas un ASV. Kādai 33 gadus vecai sievietei no Toronto kļuva tik slikti, ka viņai bija apgrūtināta elpošana un viņa bija gandrīz pilnībā paralizēta, kad vērsās pēc medicīniskās palīdzības, vēsta „CTV News Toronto”.

Kas ir botulisms?

Botulisms ir reta uztura toksikoinfekcija, kas rodas, ja pārtikas produkti ir inficēti ar botulisma nūjiņu Clostridium botulinum un tās toksīniem.

Botulisma nūjiņas toksīni ir izturīgi pret skābēm, gremošanas fermentiem un karsēšanu; tie pieder pie visspēcīgākajām organiskajām indēm, liecina portālā "Medicine.lv" pieejamā informācija.

Cilvēks ar botulismu inficējas, izmantojot uzturā inficētus produktus - desas, šķiņķi, zivis, sviestu, konservus. Botulisma ierosinātājs un tā toksīns produktos uzkrājas noteiktos apstākļos (ja tos vairākas dienas uzglabā 30-37° temperatūrā bezgaisa vidē ar nepietiekamu cukura vai sāls koncentrāciju).

Pazeminoties temperatūrai, pavājinās mikrobu spēja producēt toksīnus; 10-12° temperatūrā toksīnu veidošanās pilnīgi apstājas. Ar svaigiem produktiem parasti botulisms neizplatās, lai gan svaigi dārzeņi un augļi bieži ir inficēti ar botulisma ierosinātāja sporām. Slimais cilvēks nav citiem bīstams.