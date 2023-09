C vitamīna labirintos. Kuru lietot vispār ir jēga, bet kurš nodarīs vairāk ļauna, nekā laba?

1. C vitamīna dabīgā forma ir askorbīnskābe, ko iegūst no mežrozīšu paaugļiem, acerolas ķiršiem, biešu izspaidām, retāk – no upenēm un citrusaugļiem. Šāds C vitamīns var būt pieejams kapsulās vai tabletēs, vai kā pulveris.

Dabīgais C vitamīns vienmēr ir papildināts ar bioflavonoīdiem, kas to aizsargā un uzlabo askorbīnskābes labvēlīgo ietekmi uz organismu. Uz 500 mg dabīgās askorbīnskābes jābūt vismaz 100 mg bioflavonoīdu.

Dabīgais C vitamīns ir jāglabā aukstumā cieši slēgtā traukā. To drīkst lietot pieaugušie un bērni no 2 gadu vecuma.

Atsevišķos retos gadījumos nav ieteicams lietot dabīgo C vitamīnu.

Ja ir alerģija pret citrusaugļiem, acerolas ķiršiem, mežrozīšu paaugļiem

Palielināts kuņģa skābes daudzums

Kuņģa čūla vai čūlainais kolīts

Podagras saasinājums

! Izvēlieties dabīgu C vitamīnu ar bioflavonoīdiem, kas nav papildināts ar E vielām un cukuru.

2. C vitamīna mākslīgā forma ir L-askorbīnskābe. To iegūst no glikozes (ko savukārt iegūst no cietes), izmantojot fermentāciju un baktērijas Acetobacter suboxydans. Pietiekami attīrītu, organisms šādu C vitamīnu labi uzņem, taču, lai tas varētu uzsūkties un kvalitatīvi darboties, noteikti papildus nepieciešami bioflavonoīdi. Uz 1000 ml L-askorbīnskābes vajadzīgi vismaz 100 mg bioflavonoīdu.

Ja L-askorbīnskābe ir kārtīgi attīrīta no piemaisījumiem un papildināta ar bioflavonoīdiem, to drīkst lietot pieaugušie un bērni no 3 gadu vecuma.

Nedrīkst lietot šādos gadījumos.

Ja ir palielināts kuņģa skābes daudzums

Kuņģa čūla vai čūlainais kolīts

Podagras saasinājums

Slimas nieres

Ir nierakmeņi vai urīnpūšļa akmeņi

3. C vitamīna bezskābes forma – askorbāts (kalcija askorbāts, magnija askorbāts, nātrija askorbāts). Tas ir viegli sārmains C vitamīns.

Magnija un kalcija askorbāts nav dabīga C vitamīna forma, taču tas noder cilvēkiem, kas nevar lietot C vitamīnu, kurš satur dabīgo skābi.

Askorbātā ir maz magnija un kalcija, piemēram, 1000 mg askorbāta satur tikai 60 mg kalcija.

Askorbātu iesaka arī tad, ja ir autoimūnas slimības, akūts iekaisums, bieži mēdz būt alerģiskas reakcijas, kā arī cilvēkiem, kam ilgstoši jāuzņem C vitamīns lielās devās (4–8 grami dienā). Šādas formas C vitamīnu nedrīkst lietot vienīgi cilvēki, kam ir reta individuāla nepanesība.

! Vienmēr izvēlieties askorbātu, kam norādīts kalcija un magnija daudzums, nav pievienotas E vielas un cukurs. Ja ir problēmas ar asinsvadiem un smaganām, noteikti lietojiet tādu, kam pievienoti arī bioflavonoīdi.

Ja ir iekaisuši vai trausli asinsvadi vai varikozas vēnas, katru dienu nepieciešams uzņemt 200–500 mg bioflavonoīdu, lai stiprinātu asinsvadu sieniņas. Savukārt C vitamīns vajadzīgs, lai samazinātu iekaisumu un atjaunotu kolagēnu asinsvadu sieniņās.

4. C vitamīns liposomās jeb liposomālais C vitamīns – askorbīnskābe, kas kopā ar lecitīna fosfolipīdiem veido liposomas. Liposomām ir viens vai vairāki fosfolipīdu bioslāņi, kas pasargā C vitamīnu un ļauj askorbīnskābei caur šūnu membrānām nokļūt šūnu iekšienē.

Liposomālais C vitamīns nekairina gremošanas traktu un labi uzsūcas pat tad, ja ir bojāta zarnu gļotāda. Tas neizraisa alerģiju.

C vitamīna liposomālā forma ir visdārgākā C vitamīna versija, un, lai gan to piedāvā vairāki ražotāji, atrast vitamīnu, kas patiešām ir liposomās, ir sarežģīti.

Ja izvēlaties šādu formu, pievērsiet uzmanību, vai ir norādīts, cik lielas ir lecitīna liposomas. Tāpat ieteicams atvērt kapsulu un pārbaudīt, vai lecitīns ir svaigs. Ja vitamīnam piešķirta kāda garša, tas var liecināt, ka šādi tiek maskēts sabojāts lecitīns. Oksidējies lecitīns var kaitēt aknu un aizkuņģa dziedzera šūnām.

Liposomālo C vitamīnu nedrīkst lietot vienīgi tad, ja ir individuāla nepanesība.

5. Vislētākā sintētiskās askorbīnskābes forma ir iegūta no diacetonketogulonskābes, izmantojot toluolu, acetonu, dihloretānu, hloroformu un izopropilspirtu. Šāda askorbīnskābe ir vairākos veidos jāattīra no piesārņojuma. Metodes trūkums ir pati tehnoloģija, kas prasa vispirms iegūt tehnisko askorbīnskābi, kas pēc tam jāpārveido medicīniskajā, kā arī ugunsbīstamu šķīdinātāju izmantošana. Ražošanas process ir kaitīgs cilvēkiem, kas tajā nodarbināti. Pētījumi liecina, ka cilvēki, kas strādā sintētiskās askorbīnskābes ražošanā, cieš no daudzām veselības problēmām, kas skar elpošanas orgānus, kaulu un muskuļu sistēmu, nervu sistēmu, asinsriti un gremošanas orgānus.

Lai ko sacītu ķīmiķi – ka dabīgajam un sintētiskajam C vitamīnam ir vienāda molekulārā uzbūve un organisms to izmanto vienādi –, ir vērts atteikties no sintētiskā C vitamīna lietošanas kaut vai tāpēc, ka tā ražošana apdraud cilvēka veselību. Lēts ne vienmēr nozīmē – izdevīgs!

Kā atšķirt dabīgo no mākslīgā?

Dabīgajam C vitamīnam pie dienas devas vienmēr būs norādīts, no kā vitamīns iegūts, piemēram, no mežrozīšu paaugļiem vai bioloģiskiem acerolas ķiršiem. Sintētiskajam C vitamīnam būs minēts tikai tas, ka tā ir askorbīnskābe. Ja vitamīna aprakstā nav minēta vitamīna izcelsme – pārtikas avots –, visticamāk, tas ir sintētisks.