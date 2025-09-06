Pirms izšķirošās spēles pret Lietuvu pie arēnas soda Latvijas izlases fanus
Šodien, 6. septembrī, Latvijas basketbola izlases fani pie "Xiaomi" arēnas pirms izšķirošās spēles pret Lietuvas basketbola izlasi saņēma sodu no Valsts policijas.
Basketbola līdzjutēji Latvijas izlases fanu čatā ziņo, ka Valsts policija viņus sodījusi par dūmu sveču izmantošanu pie arēnas. Viņi norāda, ka šādas sveces ir izmantojuši arī iepriekš, taču sodu līdz šim nav saņēmuši.
Citi fanu čata dalībnieki piebilst, ka, lai gan dūmu sveču lietošana oficiāli ir aizliegta, tas, vai tiek piemērots sods, bieži atkarīgs no konkrētās policijas ekipāžas klātbūtnes.
Latvijas fani atklāj, ka par pārkāpumu policija uzlikusi 35 eiro naudas sodu.
Jau ziņots, ka šovakar Latvijas basketbolisti plkst. 18.30 ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkosies 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā.
Latvijas basketbolisti A grupā ar trijām uzvarām piecās spēlēs ieguva trešo vietu. Panākumi tika izcīnīti pār Igauniju (72:70), Portugāli (78:62) un Čehiju (109:75), kamēr neveiksmes bijušas pret Turciju (73:93) un Serbiju (80:84). Pēdējā spēlē pret Čehiju latvieši atkārtoja vienas spēles rezultativitātes rekordu Eiropas čempionātos.