Kur un cikos skatīties: pēc sešu gadu pauzes Latvijā atkal būs redzams pilns Mēness aptumsums
Svētdien, 7. septembra vakarā, Latvijā būs novērojams pilns Mēness aptumsums. Lai arī Mēness aptumsumi nav pārāk reta astronomiska parādība, kopš iepriekšējā pilnā Mēness aptumsuma, kas bija novērojams Latvijā un kas notika 2019. gada 21. janvārī, ir pagājuši vairāk nekā seši gadi.
Kā informē Latvijas Astronomijas biedrība (LAB), 7. septembra Mēness aptumsuma sākumu Latvijā novērot nebūs iespējams, jo tas sāksies vēl tad, kad Mēness būs aiz horizonta. Vakarā līdz ar saulrietu uzlēks Mēness, kas jau būs daļēji aptumsis. Tā kreisā puse būs iegājusi Zemes ēnā. Mēness lēkts dažādās Latvijas vietās būs atšķirīgos laikos.
Piemēram, Daugavpilī tas būs plkst. 19:48, Rīgā – plkst. 20:00, bet Liepājā – plkst. 20:11. Pilns Mēness aptumsums sāksies plkst. 20:30 (t.i., Mēness pilnībā atradīsies Zemes ēnā), bet noslēgsies plkst. 21:52. Stundas garumā līdz plkst. 22:56 būs vēl novērojama daļējā Mēness aptumsuma fāze.
Aptumsums būs novērojams debess austrumu pusē. Tā kā Zemi apjož atmosfēra, kas kalpo arī kā gaismas laušanas vide, pilnā aptumsuma maksimumā Mēness nekad nekļūst pilnīgi melns, bet tiek izgaismots tumši sarkanīgā vai brūnganā tonī, tādēļ pēdējās desmitgadēs šo efektu sociālos tīklos bieži dēvē par "asiņaino Mēnesi". Daži šo nokrāsu salīdzina ar dzelzs rūsu.
Lai arī Mēness aptumsumi pasaulē notiek vidēji 2 – 3 reizes gadā, ne visi ir pilni, un ne visi ir novērojami Eiropā. Nākamā iespēja novērot daļēju Mēness aptumsumu Latvijā būs pēc nepilna gada – 2026. gada 28. augusta agrā rītā, bet nākamais pilnais Mēness aptumsums būs novērojams
interesantā datumā – 2028. gada pēdējās dienas vakarā.
Lai novērotu Mēness aptumsumu, nav nepieciešams speciāls aprīkojums. To bez grūtībām būs iespējams novērot ar neapbruņotu aci. Galvenais priekšnoteikums veiksmīgiem novērojumiem ir skaidras debesis un piemērota novērojumu vieta, kurā skatu austrumu un dienvidaustrumu
virzienā neaizsedz ēkas vai koki.