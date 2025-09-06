“Esmu šokēts un pretīgi pārsteigts!” Princeses Diānas frizieris aizstāv Keitu pēc kritikas par viņas blondajiem matiem
Velsas princese Keita Midltone šonedēļ pārsteidza ar jaunu imidžu – sabiedrībā viņa parādījās ar ievērojami gaišākiem matiem nekā ierasts, izraisot gan sajūsmas, gan kritikas vilni.
Jau vēstīts, ka pēc spekulācijām par gaišākiem matiem, kas izskanēja augusta novērojumos, princese Keita šonedēļ sabiedrībā parādījās ar gaišiem matiem. Kamēr liela daļa karaļnama cienītāju slavēja jauno Keitas tēlu un uzskatīja to par stilīgu pārmaiņu, sociālie tīkli bija pārpildīti arī ar nežēlīgiem komentāriem.
Uz šādu netaisnību nespēja noskatīties princeses Diānas frizieris, kurš vietnē “Instagram” vērsās pret ļaunajiem komentāriem.
Samam Maknaitam, kurš septiņus gadus bija Diānas personīgais frizieris no 1990. gada līdz viņas nāvei 1997. gadā, šonedēļ nācās publiski aizstāvēt Velsas princesi pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās daudz kritisku un aizvainojošu komentāru par viņas jauno tēlu.
Viņš rakstīja: “Esmu šokēts, satriekts, sašutis un pretīgi pārsteigts par visiem šodien izskanējušajiem komentāriem par Velsas princesi. Sievietes mati ir kaut kas ļoti personisks – tie ir bruņas, aizsardzība, pārliecība un vēl daudz kas vairāk. Neticu, cik ļauni un bez empātijas var būt šie komentāri – un lielākoties tos izsaka citas sievietes, uzbrūkot citai, ievainojamai jaunai sievietei, kurai nav izvēles, jo tāda ir viņas laulība un uzņemtā loma, un kurai nākas drosmīgi stāties sabiedrības priekšā.”
Viņš piebilda: “Esmu pārliecināts, ka viņa pati labprātāk paliktu tālu no sabiedrības uzmanības. Viņa spoži un nesavtīgi ir pārstāvējusi mūsu valsti, mūsu mīksto varu, kas mums vēl ir kā nācijai. Vēzis cilvēkus skar dažādi, taču visiem tas ir dzīvi mainošs. Tāpēc, pie velna, pārtrauciet to. Man ir kauns.”
Maknaits tiek uzskatīts par karaliskās ģimenes atbalstītāju. Ar princesi Diānu viņš iepazinās foto sesijā un strādāja ar viņu septiņus gadus, izveidojot ciešu saikni. Kā viņš reiz stāstīja laikrakstam “The Telegraph”, Diāna bijusi ļoti jautra un viņa pat sūtījusi frizierim asprātīgas un nerātnas apsveikuma kartiņas dzimšanas dienā.
Keitas jaunais matu krāsojums un sabiedrības reakcija uz to līdz šim no pašas princeses puses nav komentēta.