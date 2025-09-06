Andželina Džolija pārsteidz ar jaunu stilu. Viņai tagad ir īsi blondi mati!
Holivudas aktrise Andželina Džolija nesen redzēta ar sev ļoti neierastu frizūru. Garos un vijīgos brūno matus viņa nomainījusi pret īsu karē griezumu, turklāt gaišā krāsā.
Stila pārmaiņas gan tapušas jaunākās filmas vajadzībām un blondā matu sasuka patiesībā ir parūka. 50 gadu vecā aktrise atpazīta filmas “Anxious People” uzņemšanas laukumā Londonā kopā ar vecāko dēlu Medoksu (24).
Jaunais kino projekts veidots pēc Skandināvu rakstnieka Fredrika Bakmana tāda paša nosaukuma romāna. Darbība risināsies dienu pirms Ziemassvētkiem un Džolija tajā atveidos investīciju baņķieri Zaru. Sieviete negribīgi apmeklē atvērto durvju pasākumu kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem un visi kļūst par banku laupītāja ķīlniekiem.
Septembra sākumā Andželina pirmo reizi iemūžināta jaunā projekta filmēšanas laukumā. Aktrise izskatījās tik sveša, debitējot ar sev neierastu jaunu frizūru, nomainot ikoniskos brūnos matus pret īsu blondu matu parūku. Iejūtoties tēlā, “Oskara” balvas ieguvēja bija ģērbusies baltā pončo ar jostu, kas uzvilkts virs krēmkrāsas zīda midi garuma kleitas, kuru rotā šalles stila apkakle. Koptēls bija papildināts ar krēmkrāsas augstpapēžu laiviņām un spilgti sarkanu lūpu krāsu.
Nesen atklāts, ka Džolija drīzumā pievienosies tām pirmā līmeņa Holivudas zvaigznēm, kas pametušas dzīvi Losandželosā. Aktrise gatavojoties pārdot savu vēsturisko īpašumu un pārcelties uz dzīvi citur. Žurnāls “People” informē, ka viņa “apsverot vairākas dzīvesvietas ārzemēs”.
Sešu bērnu māte vēlas "izlikt māju pārdošanā" un pārcelties, kad viņas jaunākie bērni, dvīņi Vivjena un Nokss, nākamgad sasniegs 18 gadu vecumu. Aktrise ir mamma arī Medoksam (24), Paksam (21), Zaharai (20) un Šilo (19), kurus audzināja kopā ar šķirto vīru Bredu Pitu (61).
Andželina Džolija "nekad nav gribējusi dzīvot Losandželosā pilnu laiku", bet viņai "nebija izvēles, jo vajadzēja ievērot aizbildniecības noruna ar Bredu", atklāj avots.
Bijušie laulātie 2024. gada decembrī panāca vienošanos pēc astoņus gadus ilgās tiesvedības šķiršanās jautājumos. "Viņa būs ļoti laimīga, kad varēs pamest Losandželosu," piebilda informators.