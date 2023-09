Kā D vitamīns ietekmē mūsu kaulu veselību?

Tāpat dažādu faktoru ietekmē organismā var veidoties stāvoklis, kad tas nemaz nespēj pilnvērtīgi uzsūkt jeb izmantot uzņemtās uzturvielas, kā rezultātā tās tiek izvadītas. Turklāt atsevišķu minerālvielu un vitamīnu uzsūkšanos sekmē to savstarpējā mijiedarbība. Proti, lai konkrēta minerālviela veiksmīgi uzsūktos, organismā nepieciešams pietiekams citu vitamīnu vai minerālvielu līmenis.

Tā tas ir arī kalcija un D vitamīna gadījumā. D vitamīnsun kalcijs sekmē stipru un veselu kaulu uzturēšanu jebkurā vecumā. Kalcijs ir viena no svarīgākajām minerālvielām, kas nepieciešama mūsu organisma normālai, veselai funkcionēšanai. Taču, lai tas organismā spētu uzsūkties, nogulsnēties kaulos un veicināt kaulu atjaunošanos, tam vajadzīgs palīgs – D vitamīns.

Kas ir D vitamīns, kā tas palīdz uzturēt kaulu veselību un kādos gadījumos D vitamīnu ieteicams uzņemt papildus – par to visu raksta turpinājumā!

D vitamīns – ne gluži vitamīns

Lai gan D vitamīns tiek dēvēts par vitamīnu, tomēr tas gluži tā nav, jo organisms to caur ādu spēj sintezēt arī pats UV staru jeb saules gaismas ietekmē, tāpēc tas tiek dēvēts arī par ‘saules hormonu’. D vitamīns ir taukos šķīstoša vitamīnu grupa un dabā D vitamīns sastopams divās formās: augu izcelsmes D2 vitamīns (ergocalciferol) un dzīvnieku izcelsmes D3 vitamīns (cholecalciferol), kas UV staru ietekmē sintezējas arī mūsu ādā.

D vitamīns un saules gaisma

Neskatoties uz to, ka D3 vitamīns izstrādājas saules staru ietekmē, pētījumi rāda, ka Latvijas klimatiskie apstākļi nenodrošina pietiekamu dabiska D vitamīna sintēzi. Tā rezultātā pat vairāk kā 70% Latvijas iedzīvotāju vērojams D vitamīna deficīts.

Jāatcerās, ka ilgstoša UV staru ietekme ir ļoti kaitīga mūsu veselībai, tāpēc siltajos gada mēnešos nepieciešams lietot saules aizsargkrēmus. Tas ir iemesls, kāpēc arī vasarā D vitamīna līmenis var būtiski nepalielināties, jo saules aizsargkrēmi D vitamīna sintēzi mazina pat par vairāk kā 80 %.

D vitamīna ietekme uz mūsu organismu

D vitamīnam ir ļoti liela nozīme mūsu organisma veselībā un labsajūtā. D vitamīns veicina normālu kalcija un fosfora uzsūkšanos un palīdz uzturēt normālu kalcija līmeni asinīs, līdz ar to tam ir būtiska loma stipru kaulu attīstībā un uzturēšanā.

Tāpat D vitamīns palīdz uzturēt normālu muskuļu darbību un zobu veselību un tam ir liela loma normālas imūnsistēmas darbībā. Turklāt tiek veikti arvien jauni pētījumi, kas atklāj un pierāda D vitamīna nozīmi arī citos organisma procesos.

D vitamīnu īpaši svarīgi uzņemt bērniem, lai veicinātu stipru kaulu un zobu attīstību, kā arī cilvēkiem vecumdienās, lai mazinātu dažādu kaulu slimību riskus. Taču D vitamīna līmenim ļoti svarīgi sekot līdzi visas dzīves laikā, lai palīdzētu uzturēt veselu un spēcīgu imunitāti un izvairītos no dažādu saslimšanu riskiem.

Ilgstoša D vitamīna trūkuma ietekme uz mūsu kaulu veselību

Ja D vitamīna līmenis organismā ir nepietiekams, mazinās kalcija uzsūkšanās un nogulsnēšanās kaulos, kā arī ir traucēts normāls kaulu atjaunošanās process. Vienkārši izsakoties, D vitamīns ir kā palīgs, kas palīdz aizvadīt organismā uzņemto kalciju līdz kauliem. Ja organismā D vitamīna līmenis ir pazemināts, kalcijs neuzkrājas kaulos, bet var veidoties kalcija nogulsnēšanās asinsvados, radot risku aterosklerozes attīstībai.

Svarīgi saprast, ka tad, ja organismā ir pazemināts D līmenis, papildus uzņemt kalciju nebūs nekādas jēgas – tas gluži vienkārši neuzsūksies.

Nepietiekama D vitamīna rezultātā var attīstīties tāda nopietna kaulu slimība kā osteoporoze. Šīs slimības ietekmē samazinās kaulu masa un novēro izmaiņas kaulu struktūrā, līdz ar to mazinās kaulu izturība un būtiski pieaug kaulu lūzumu risks.

Ja D vitamīnu nepieciešams uzņemt papildus

Kā rāda pētījumi, ar uzturu iespējams uzņemt vien 10 % no dienā nepieciešamās D vitamīna devas. Visvairāk tas sastopams treknajās zivīs, piemēram, mencā, lasī, tuncī, olu dzeltenumos un aknās. Lai uzlabotu D vitamīna līmeni un veicinātu normālu kalcija uzsūkšanos organismā, aptiekās pieejami dažādi D vitamīna uztura bagātinātāji tablešu, kapsulu un spreju formā.

Pirms D vitamīna preparātu lietošanas, nepieciešams veikt analīzes, lai noteiktu precīzu D vitamīna līmeni.

Pietiekams D vitamīna līmenis ir 30–60 ng/ml;

Nepietiekams D vitamīna līmenis ir 20–29 ng/ml;

Vidēji smagas pakāpes D vitamīna deficīts ir 10–19 ng/ml;

Smagas pakāpes D vitamīna deficīts ir < 10 ng/ml.

Balstoties uz analīžu rezultātiem, ārsts vai farmaceits ieteiks piemērotākos uztura bagātinātājus un D vitamīna preparātus, atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim. D vitamīnu iespējams arī pārdozēt, tāpēc nekādā gadījumā to nevajadzētu lietot bez konsultācijas ar ārstu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

