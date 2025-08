Itālijā no Rietumnīlas vīrusa miruši jau 11 cilvēki

Itālijas varas iestādes paziņojušas, ka vīrieši vecumā no 71, 73 un 79 gadiem tika hospitalizēti dažādās slimnīcās netālu no Romas un Neapoles.

Rietumnīlas vīruss Itālijā pirmo reizi tika atklāts 1998. gadā. Nacionālais veselības institūts informē, ka pagājušajā gadā no vīrusa miruši 36 cilvēki. Valstī tagad ir reģistrēti vairāk nekā 80 nopietni vīrusa gadījumi.

Tomēr tiek uzskatīts, ka neziņoto gadījumu skaits ir daudz lielāks, jo aptuveni 80 procentiem inficēto nav nekādu simptomu.

Roberta Koha institūts, kas ir Vācijas galvenais epidemioloģijas centrs, skaidro, ka aptuveni 20 procentos gadījumu ir viegli, nespecifiski simptomi, piemēram, drudzis vai galvassāpes, savukārt aptuveni 1 procents gadījumu beidzas ar nopietnu neiroinvazīvu slimību.

Vissmagākie un letāli gadījumi rodas gados vecākiem cilvēkiem ar blakusslimībām. Vīruss, kura izcelsme ir Āfrikā un tiek pārnests ar odu kodumiem, Eiropā, iespējams, nonācis ar migrējošiem putniem. Saskaņā ar Roberta Koha institūta datiem, odi, ko inficējuši putni, var pārnest vīrusu cilvēkiem un citiem zīdītājiem.