Svarīgākie iemesli, kāpēc senioriem vērts dāvināt sulu spiedi. Taču jāuzmanās, sulas lietojot kopā ar zālēm

Tāpēc būtu svarīgi aktualizēt svaigi spiesto sulu nozīmi un nocelt sulu spiedi no plaukta vai, ja tās nav, apsvērt tās iegādi.

Spiest sulas ir aktuāli

Nevienam nav noslēpums, ka, gadiem ejot, mainās ne tikai mūsu vecums, bet arī daudz kas cits, tostarp apetīte, garšas sajūta un veselības stāvoklis. Lai arī mūsdienās varētu šķist, ka šāda problēma ir retums, tā tomēr nav – samazināta apetīte ir daudzu senioru ikdiena. Kāpēc tā samazinās, iemesli ir vairāki, taču būtiski ir tas, ka sliktāku apetīti ir grūti apvienot ar palielinātu vajadzību pēc uzturvielām. Vitamīni, minerālvielas, olbaltumvielas, šķiedrvielas un dažādi citi savienojumi organismam ir jo īpaši vajadzīgi, un tie būtu jāuzņem katru dienu optimālā daudzumā.

Garšas kārpiņu samazinātais jutīgums arī pārāk nepalīdz. Prasās izteikti saldāku vai sāļāku garšu, kas bieži nāk komplektā ar ne tik vērtīgiem produktiem. Paspilgtinot krāsas, tas izskatītos aptuveni šādi – nepietiekami uzņemts enerģijas daudzums ar nevērtīgiem produktiem, piemēram, brokastīs kafija ar pienu un cukuru, un smalkmaizīti vai pusdienās cīsiņi ar ceptiem kartupeļiem.

Ja mutes dobuma veselība ir samērā laba un ir iespējams produktus sakošļāt, uzturs (vismaz teorētiski) varētu būt pilnvērtīgs. Bet, ja zobu veselība ir vāja, tad termiski neapstrādāti produkti kā svaigi augļi, ogas un dārzeņi senioru uzturā parādās ļoti reti. Taču ikviens labi zina, ka šiem produktiem ir jābūt obligātai ikdienas uztura sastāvdaļai.

Ne gluži pamatēdiens

Šķidrāks, mitrāks, vieglāk sakošļājams ēdiens varētu būt pievilcīgs lielai daļai senioru. Zupas un mērces parasti nudien ir cieņā vecāka gadagājuma cilvēku vidū. Tā kā sulas dzeršanai nav nepieciešams ideāls zobu stāvoklis, tā lieliski iederētos senioru uzturā, turklāt sula nodrošinās arī enerģiju. Neteikšu, ka sula būtu jāuztver kā ēdiens, bet savu tiesu uzturvielu tā noteikti iedos. No otras puses, sulu nevajadzētu izmantot arī kā vienīgo dzērienu, lai veldzētu slāpes. Tam mums ir ūdens, minerālūdeņi un tējas. Sulu drīzāk varētu uztvert kā noderīgu palīgu ēdienkartes pilnveidošanā, kam varētu atvēlēt atsevišķu vietu ikdienas uzturā.

Piemēram, ja iepriekš kotletei ar kartupeli vienmēr klāt bijusi mērce, tās vietā maltīti varētu papildināt ar glāzi svaigi spiestas sulas. Vai, ja brokastīs iecienītas ir siermaizītes, gaļas maizītes vai kādas citas maizītes bez dārzeņiem, tad klāt piedzerta svaigi spiesta sula palīdzētu uzņemt vairāk vitamīnu un minerālvielu.

Vērtīga, bet – tikai sula

Domājot par uzturu, nākas secināt, ka biežāk mēs tomēr izvēlamies ēdienus un dzērienus, kas mums garšo, nevis tādus, kas ir veselīgi, bet īsti negaršo.

Sulu gadījumā mums ir paveicies, jo sulas ir ne tikai gardas, bet arī vērtīgas. Viena glāze (240 ml) augļu sulas satur ap 100 kilokalorijām, un tās nāk komplektā ar vitamīniem, minerālvielām un antioksidantiem.

Glāze ābolu sulas satur 114 kcal, kāliju un C vitamīnu. Apelsīnu sula satur arī folātus. Bioloģiski aktīvo savienojumu saturs sulās atšķiras, taču visas sulas ir vērtīgs antioksidantu avots.

Dārzeņu sulās būs mazāk kaloriju, bet bioloģisku aktīvu savienojumu ziņā tās būs tikpat vērtīgas kā augļu sulas. Glāze burkānu sulas, piemēram, nodrošinās ap 70 kcal un saturēs kāliju, K vitamīnu, A vitamīnu un C vitamīnu. Arī biešu sula būs labs kālija avots, turklāt sulas enerģētiskā vērtība vienā glāzē nepārsniegs 90 kilokaloriju.

Sulu enerģētisko vērtību primāri veido ogļhidrāti. Šajā gadījumā tie ir cukuri. Tieši šā iemesla dēļ sulām nevajadzētu būt vienīgajam šķidruma avotam. Protams, sula satur daudz ūdens, bet ne tāpēc to rekomendē iekļaut uzturā. Gana būtiski ir arī tas, ko sula nesatur, jo šķiedrvielu, kas ir veselos augļos un dārzeņos, sulā vairs tikpat kā nav. Šis labums paliek sulu spiedē. Tieši šķiedrvielu neesamības dēļ bieži vien sulu dzeršanas vietā iesaka apēst veselu augli vai ogas. Taču arī svaigi spiestai sulai ir vieta mūsu uzturā un jo īpaši senioru uzturā, kuriem ir grūtības ēst augļus un dārzeņus svaigā veidā.

Dzert katru dienu vai taisīt sulu kūri?

Kā būtu labāk? Vai svaigi spiesta sula būtu jādzer katru dienu vai labāk periodiski ievērot kādu sulu kūri?

Vieglāk noteikti būtu ievērot sulu kūri un tad uz laiku sulu spiedi nolikt plauktā, taču jēgpilnāk sulas iekļaut ēdienkartē katru dienu. Ar dārzeņu un augļu ēšanu mēs taču netaisām nekādas kūres. Tie ir jāēd katru dienu, vismaz 400–500 gramu. Un, ja mēs to nedarām, tad vismaz glāzi sulas katru dienu izdzert vajadzētu.

Kas ir svarīgi – sula būtu jāspiež ne tikai no augļiem, bet arī no dārzeņiem. Pirmkārt, dārzeņos ir mazāk cukura, un, otrkārt, tajos ir atšķirīgs uzturvielu daudzums. Pārāk pārspīlēt ar izejvielu daudzumu gan nevajag, pilnībā pietiks, ja kombinēsim divus produktus – vienu augli un vienu dārzeni. Taču, ja ir vēlme kombinēt vairāk produktu, to drīkst darīt.

Sulas un medikamenti

Ko darīt, ja seniors lieto dažādus medikamentus? Vai sulu dzeršana nevar negatīvi ietekmēt to efektivitāti? Šādas bažas var rasties un – ne bez iemesla. Sulu lietošana kopā ar medikamentiem var izrādīties bīstama, tāpēc vienmēr būtu ieteicams izlasīt zāļu lietošanas instrukciju. Ja to nedara, tad drošības labad sulu nevajadzētu dzert ūdens vietā, lai zāles norītu. Starp zāļu dzeršanu un sulas baudīšanu būtu vēlams ievērot četru stundu starplaiku. Zāles var iedzert no rīta kopā ar glāzi ūdens, savukārt sulu var dzert pie pusdienām, kad zāles netiek uzņemtas.

Visbiežāk tiek runāts par greipfrūtu sulu un tās negatīvo ietekmi kombinācijā ar atsevišķiem medikamentiem. Proti, sulas dzeršana var gan pastiprināt zāļu efektu, gan arī to nomākt. Abos gadījumos vēlamais zāļu lietošanas rezultāts netiks sasniegts, un tas var būt bīstami veselībai.

Līdzīgi novērojumi ir arī par citām citrusaugļu sulām – apelsīnu, citrona, laima un pomelo sulu.

Arī viena no iecienītākajām svaigi spiestajām sulām – ābolu sula – var negatīvi ietekmēt zāļu koncentrāciju asinīs. Biežāk novērotās savstarpējās reakcijas ir starp apelsīnu, ābolu un greipfrūtu sulu un dažām antibiotikām, bēta blokatoriem un ķīmijterapijas zālēm. Šīs sulas var negatīvi ietekmēt arī feksofenadīna (antihistamīns, pretalerģijas medikaments) uzsūkšanos. Savukārt dzērveņu sula var pastiprināt varfarīna (asins šķidrinātāja) iedarbību, kas var izraisīt bīstamu asiņošanu.

Sulas un slimības

Vecums un slimības nav obligāts salikums, bet bieži vien šie stāvokļi tomēr iet roku rokā. Ko darīt, ja senioram ir otrā tipa cukura diabēts, aptaukošanās, podagra vai kāda cita slimība, kuras gadījumā uzturam ir liela nozīme?

Pirmkārt, noteikti būtu vērtīgi konsultēties ar dietologu vai uztura speciālistu. Konsultācijas laikā speciālists izvērtēs esošo diētu, slimību anamnēzi, lietotos medikamentus un sniegs uztura rekomendācijas, tostarp par sulu lietošanu. Vairumā gadījumu sulai noteikti vieta atradīsies. Taču, ja konsultēties negribas, tad vispārīga principa ievērošana – 1 sulas glāze dienā – varētu būt piemērota vairumam gadījumu. Ko nevajadzētu darīt – noteikti aizmirstam par sulu kūres ievērošanu bez iepriekšējas konsultācijas.

Dārzeņu vai augļu?

Kuru sulu izvēlēties labāk – dārzeņu vai augļu? Vai varbūt labāk jaukt vairākas sulas kopā? Pēc cukura satura vērtējot, priekšroka būtu dodama dārzeņu sulām. Taču jāskatās, lai sula arī garšotu. Tāpēc labākais variants, manuprāt, ir augļu un dārzeņu sulu kombinēšana. Augļu sula dos saldāku un patīkamāku garšu, savukārt dārzeņu sula iedos papildus mikroelementus.

Iespējamās sulu kombinācijas ar vietējiem āboliem:

• biešu un ābolu

• burkānu un ābolu

• ķirbju un ābolu

• fenheļa, melleņu un ābolu

• brokoļu, gurķu un ābolu

• selerijas kātu, dzērveņu un ābolu

Laba alternatīva saldinātiem dzērieniem

Vecāka gadagājuma cilvēki bieži lieto daudz cukura un tējai vai kafijai pievieno pat vairākas karotes galda cukura. Tāpat senioriem nereti garšo veikalos nopērkamie saldinātie dzērieni. Esmu dzirdējusi viedokli, ka saldinātajos dzērienos ir tikpat daudz cukura, cik sulās vai pat mazāk, taču svaigi spiestu sulu mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu vērtēt tikai pēc cukura satura. Pilnīgi noteikti sula būs labāka izvēle, un, ja dārzeņu sulas kombinē ar augļu sulām, arī cukura saturs tajās nebūs pārmērīgs.

Ja jums vai jūsu senioram labprāt tīk iedzert saldinātus dzērienus, ir vērts to vietā sākt dzert svaigi spiestu sulu.

Neizmetiet biezumus!

Cilvēki, kam mājās ir sulu spiedes, zina, ka nepatīkamākā sulu spiešanas daļa ir sulu spiedes tīrīšana un mazgāšana. Patiesībā, tas ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki ikdienā negatavo svaigi spiestas sulas.

Mani gan satrauc kas cits – biezumu izmešana miskastē! Tieši biezumos ir palikušas visas vērtīgās šķiedrvielas un arī daļa mikroelementu, ko būtu neprātīgi tā vienkārši izmest. Turklāt šķiedrvielu uzņemšana senioriem ir īpaši būtiska, lai novērstu aizcietējumus.

Patiesībā ir vairāki varianti, ko var iesākt ar svaigi spiestas sulas biezumiem.

1. Pievienojiet biezumus kēksiņiem, plātsmaizēm, cepumiem un citiem ceptiem labumiem. Tādā veidā iegūsiet mitrāku, uzturvielām bagātīgāku kārumu, kā arī varēsiet samazināt receptē paredzēto sviesta vai eļļas daudzumu.

2. Dārzeņu biezumus var droši pievienot mērcēm vai sautējumiem.

3. Gan augļu, gan dārzeņu biezumi labi iederēsies plācenīšu un pankūku sastāvā – gan saldu, gan sāļu.

4. No dārzeņu biezumiem var pagatavot buljonu.

5. Daļu biezumu var pievienot atpakaļ sulai, tādējādi bagātinot sulas sastāvu ar šķiedrvielām.

*Avots

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7823305