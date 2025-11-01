VIDEO: Piemaskavā notikuši vairāki dronu triecieni - soctīklos parāda uzbrukumu sekas
Naktī uz 1. novembri droni veica triecienu militāriem un stratēģiskiem objektiem Maskavas apgabalā un pie pašas Maskavas, kā rezultātā dažos rajonos sākās elektroapgādes pārtraukumi (t.s. "blackout"). Par to ziņo Krievijas "Telegram" kanāli.
Saskaņā ar šo kanālu informāciju, gaisa uzbrukums stratēģiskiem objektiem Piemaskavā sācies vēl vēlu vakarā, 31. oktobrī. Tiek apgalvots, ka vietējās varas iestādes gatavojas ieviest elektroenerģijas atslēgumu grafikus.
Plkst. 02:48 Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins savā "Telegram" kanālā paziņoja, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas pretgaisa aizsardzības spēki it kā notriekuši piecus Ukrainas dronus, kas lidojuši uz Krievijas galvaspilsētu.
Vēl 11 Ukrainas dronus, pēc viņa teiktā, it kā notriekuši virs Maskavas apgabala. Par pašu triecienu sekām viņš neko nepaskaidroja.
No Krievijas "Telegram" kanālos pieejamās informācijas var secināt, ka bezpilota lidaparātu (dronu) uzbrukums stratēģiskajiem objektiem Maskavas apgabalā bijis veiksmīgs. Piemēram, pilsēta Žukovska šonakt gandrīz pilnībā palika bez elektroapgādes.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes (SNBO) Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrejs Kovalenko savā "Telegram" kanālā komentējis dronu uzbrukumu stratēģiskajiem objektiem Maskavā un Maskavas apgabalā. Viņš norādīja, ka reģions zaudē elektroenerģiju.
Turklāt naktī uz 1. novembri droni uzbrukuši militāriem un stratēģiskiem objektiem arī citos Krievijas reģionos. Piemēram, Tulas iedzīvotāji dzirdējuši dronu lidojumus un vairākus sprādzienus. Detalizētāka informācija tiek precizēta.
Krievijas Aizsardzības ministrija, kā ierasts, apgalvo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība it kā veiksmīgi atvairījusi dronu uzbrukumu. Pēc šīs iestādes datiem naktī pār Krievijas reģioniem it kā notriekti 98 Ukrainas droni, vēsta "Dialog.ua".