Biedē ar šaušalīgu izskatu gan lieli, gan mazi! Ievērtējiet, kā pasaulē svin Halovīnu! FOTO
Visu svēto dienas priekšvakarā 31. oktobrī Latvijā un citur pasaulē tika svinēts Halovīns. Piedāvājam ieskatīties, par kādiem briesmoņiem spējuši pārvērsties parastā dzīvē pavisam nebriesmīgie cilvēki!
Halovīna jautrie un šausmu skati pasaulē; 31.10.2025.
Visu svēto dienas priekšvakarā 31. oktobrī Halovīnā viscaur pasaulē, ne tikai angliski runājošajās valstīs, ļaudis jautrojās un biedēja viens otru.
Parasti Halovīnā ir ierasts ģērbties maskās, un viens no tradicionālajiem masku elementiem ir ķirbis. Bērni un jaunieši pārģērbjas jocīgās vai šausminošās maskās un apstaigā kaimiņus, viņus mazliet pabiedējot un pieprasot saldumus vai citas uzkodas. Ja nedos kārumus, lai sargās, ūūūūūū!!!
Daudzviet pasaulē Halovīna laikā notiek šausmoņos pārvērtušos ļaužu parādes un citas jautras izklaides.
Kā Piņķos jautri Halovīnu svinēja. 31.10.2025.
Rīgas veikalu skatlogus jau pārņēmis Halovīns
Rīgas ielās jau jūtama Halovīna noskaņa — skatlogos gozējas ķirbji, spoki un raganas, bet veikalu ieejas rotā zirnekļu tīkli un ...