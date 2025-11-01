Seriāla “Kalnietis” zvaigznei jau 66 gadi: lūk, kā šodien izskatās un dzīvo Adrians Pols
Seriāls “Kalnietis” (Highlander) ir viens no 90. gadu ikoniskākajiem fantāzijas un piedzīvojumu televīzijas darbiem — tieši tas padarīja aktieri Adrianu Polu par starptautisku zvaigzni.
Seriāls, kuru savulaik pārraidīja arī Latvijā, seko Dankanam Meklodam — skotu izcelsmes nemirstīgam karotājam, kurš dzīvo mūsdienu pasaulē un gadsimtu gaitā cīnās ar citiem nemirstīgajiem, lai izdzīvotu un uzvarētu leģendārajā cīņā “The Game”. Kad viens nemirstīgais nogalina otru, viņš iegūst tā spēku, zināšanas un pieredzi mistiskā procesā, ko sauc par “The Quickening”.
Seriālā bieži tika rādīti atmiņu fragmenti no dažādiem laikmetiem — 16., 18. vai 19. gadsimta Eiropas, karu lauki, romantiskas intrigas un filozofiskas pārdomas par dzīvi un nāvi.
Aktieris Adrians Pols pats bija arī cīņu horeogrāfs, un “Kalnietis” izcēlās ar reālistiskām zobencīņām un skaisti veidotām vēsturiskām ainām. Seriālam bija sešas sezonas, un tas tika pārraidīts no 1992. līdz 1998. gadam. “Kalnietis” kļuva par vienu no populārākajiem 90. gadu sākuma televīzijas seriāliem, īpaši ASV, Lielbritānijā un Eiropā. Fani novērtēja tā filozofisko toni, vēsturiskos atskatus, morālās dilemas un cīņu estētiku.
Seriāls bija tik populārs, ka vēlāk tam sekoja arī turpinājumi — spin-off seriāls, vairākas filmas, komiksi, videospēles un fanu konvencijas.
Šodien 66 gadus vecais Adrians Pols joprojām ir aktīvs un enerģisks. Viņš darbojas kino un televīzijā, ir iesaistīts labdarībā, kā arī rada savus projektus. Tā, piemēram, viņš vada “The Sword Experience” — seminārus un meistarklases, kurās māca cīņu mākslu, kustību un disciplīnu, ko apguvis filmēšanas gados.
Lai gan viņš vairs nav “galveno lomu” aktieris lielajos Holivudas projektos, Adrians Pols joprojām ir cieņā fanu vidū, turpina piedalīties fantāzijas un popkultūras pasākumos, kā arī izskatās iespaidīgi labi savos gados — sportisks, harizmātisks un joprojām “Kalnieša” cienīgā formā.