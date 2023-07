Anēmijas simptoms, par kuru dzirdējis vien retais. Kad ārsta apmeklējums ir steidzams

Anēmija (mazasinība) un hipoksija (skābekļa trūkums) vienmēr rodas gadījumos, kad asinīs trūkst eritrocītu, hemoglobīna vai dzelzs.

Dzelzs ir ļoti svarīga minerālviela, kas organismā pilda vairākas svarīgas funkcijas. Šīs uzturvielas trūkums var izraisīt dzelzs deficīta anēmiju. Par laimi, ar dzelzi bagāti pārtikas produkti un uztura bagātinātāji var palīdzēt atjaunot dzelzs līmeni asinīs, taču vispirms ir jānonāk līdz pareizai diagnozei.

Anēmijas simptomi ir daudz un dažādi. Piemēram:

Nogurums un enerģijas trūkums

Elpas trūkums

Sirdsdarbības traucējumi

Galvassāpes, reibonis

Iekaisusi, vai jūtīga mēle

Slikta apetīte

Viens no mazāk zināmiem šīs slimības simptomiem ir zilganas lūpas. Sarkano asinsķermenīšu sastāvā esošais hemoglobīns piešķir asinīm sarkanu krāsu, ja cilvēks cieš no dzelzs deficīta anēmijas, āda var zaudēt gan krāsu, gan siltumu. Vēl vieglāk anēmiju noteikt pēc acīm, proti, apakšējā plakstiņa iekšpuse cilvēkiem, kuri cieš no anēmijas, parasti ir gaišāka, nekā ierasts.

Dzelzs deficīta anēmijas cēloņi

Asins zudums. Dzelzs no ķermeņa tiek izvadīts ļoti lēni, un tādējādi parasti arī nav daudz jāuzņem. Ātrākais veids, kā zaudēt dzelzi, ir – zaudējot asinis. Tas var notikt menstruācijas, hroniska vai akūta asins zuduma dēļ sakarā ar asiņošanu kuņģa un zarnu traktā (asiņošana var būt arī pretsāpju zāļu izraisīta).

Nespēja absorbēt dzelzi. Ar uzturu uzņemtais dzelzs uzsūcas tievajā zarnā un tālāk nonāk asinīs. To var negatīvi iespaidot celiakija – gremošanas trakta slimība, kas bojā tievo zarnu un kavē uzturvielu uzsūkšanos. Līdzīgi cieš cilvēki, kuriem daļa no tievās zarnas ir izoperēta.

Dzelzs trūkums uzturā, neuzņemot vai nepietiekami uzņemot produktus, kas satur šo minerālvielu.

Grūtniecība. Daudzām sievietēm grūtniecības laikā var rasties dzelzs trūkums, jo viņām nepieciešams ar dzelzi nodrošināt ne tikai sevi, bet arī augošo bērnu.