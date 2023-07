Demences pazīmes iespējams diagnosticēt 3 minūšu laikā

Trīs minūšu ilgā testā tiek novērota smadzeņu elektriskā aktivitāte, lai redzētu, kā prāts reaģē uz mirgojošu attēlu sēriju. Tās izgudrotāji no Bristoles un Bātas universitātēm apgalvo, ka ar šo testu var noteikt smalkas smadzeņu viļņu izmaiņas ļoti agrīnās demences stadijās.

Komanda apgalvo, ka to var veikt gandrīz jebkurā vietā, un tas neprasa gandrīz nekādu piepūli, salīdzinot ar pašreizējām viktorīnām un atmiņas uzdevumiem. Viņi cer, ka jaunā ierīce varētu par pieciem gadiem saīsināt vidējo demences diagnosticēšanas vecumu.

Pašreizējā novērtēšanā bieži vien pacientus iztaujā un lūdz viņus izpildīt testus, kurus viņi var nesaprast vai par kuriem viņi jūtas nervozi, tādējādi ietekmējot rezultātus.

Statistika liecina, ka ar demenci saslimst aptuveni 3 % pieaugušo vecumā no 70 līdz 74 gadiem, ap 22 % vecumā no 85 līdz 89 gadiem un 33 % no 90 gadiem. Skaidri redzama ar vecumu pieaugoša tendence, turklāt sievietēm saslimšanas risks ir nedaudz lielāks nekā vīriešiem.

Agrīnā demences stadijā cilvēks aizmirst tikko dzirdētu informāciju, atkārto vienus un tos pašus jautājumus, stāsta vienus un tos pašus stāstus, nespēj atrast vārdus, pazaudē laika izjūtu.

Demences vēlīnā stadijā cilvēks kļūst pilnībā atkarīgs no aprūpētāja, neorientējas ne vietā, ne laikā, neizprot apkārt notiekošo, nespēj veikt tik elementāras darbības kā ēšana vai labierīcību izmantošana, bieži nepazīst tuviniekus, viņam var parādīties agresivitāte, paranoja, halucinācijas.