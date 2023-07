Brīdinājums nopietnai kaitei? Kāpēc krakšķ locītavas

Rokas pirkstu un dūres krakšķēšanu izraisa locītavu šķidrumā sprāgstoši slāpekļa gāzes burbulīši. Krakšķus ceļos un mugurkaulā rada cīpslu un saišu nostiepšanās, kad veicam kustības. Vecākiem cilvēkiem locītavu krakšķēšanu rada dabīgs locītavu virsmu nodilums. Kaulu locītavu krakšķēšana nav kaitīga, ja vien krakšķus nepavada sāpes.

Ja, nokrakšķot kādai locītavai, jūti sāpes, tas liecina par locītavas bojājumu, ko nevajadzētu atstāt bez ievērības, cerot, ka pāries. Ja sāpes atkārtojas, konsultējies ar traumatologu, ortopēdu, lai noskaidrotu sāpju iemeslu. Sāpes ir dabisks brīdinājums, lai mēs laikus reaģētu uz bojājumu.

Visbiežāk mēs dzirdam krakšķus ceļa locītavās. Parasti tie ir nesāpīgi. Sāpes var liecināt par meniska bojājumu.

Raksturīgākās pazīmes ir sāpes un krakšķis pietupstoties, nedaudz stīvs celis, kas var liecināt par palielinātu šķidruma daudzumu locītavā, ķeršanās vai bloķēšanās sajūta celī.

Svarīgi: lai uzturētu locītavu veselību, rūpējies par augumam un vecumam atbilstošu svaru, lai lieka ķermeņa masa nepārslogotu locītavas un neizraisītu to nodilumu. Regulāri nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm: garām pastaigām, nūjošanu, braukšanu ar velosipēdu utt. Pastāvīgi un gadu gaitā trenētas saites un muskuļi sargā locītavas no iespējamiem to bojājumiem.