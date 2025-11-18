Kāpēc latvieši zaudē simtiem eiro, pat nenojaušot par to
Vismaz katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs (28%) pēdējo piecu gadu laikā ir izmantojis patēriņa kredītu, un 17% to darījuši vairākkārt. Vienlaikus, aptuveni trešdaļa no tiem pirms aizņemšanās nesalīdzina vairāku banku vai aizdevēju piedāvājumus, tādējādi potenciāli pārmaksājot.
Par to liecina "Luminor" veiktā iedzīvotāju aptauja*. Kam pievērst uzmanību, salīdzinot dažādu patēriņa kredītu piedāvājumus, un kādas ir izplatītākās kļūdas, ko kredītņēmēji mēdz pieļaut šajā procesā, stāsta "Luminor" bankas klientu apkalpošanas vadītāja Baiba Tētiņa.
Piedāvājumu ir daudz - ietaupīsiet, ja tos salīdzināsiet
Lai varētu izvēlēties objektīvi izdevīgāko kredītu, pirms jebkura, arī patēriņa kredīta saņemšanas, ieteicams salīdzināt vismaz divus piedāvājumus. Svarīgi atcerēties, ka ikviens var uzzināt sev pieejamo kredīta piedāvājumu jebkurā bankā. Tas ir bez maksas un nerada nekādas saistības. Lai saņemtu piedāvājumu, nav nepieciešams būt attiecīgās bankas klientam – piedāvājumu var saņemt ikviens, kurš interesējas par kredītu, dažu minūšu laikā, jo klienta datu pārbaude kredītreģistros ir automatizēta.
"Luminor" veiktās aptaujas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji patēriņa kredītu visbiežāk izmanto mājokļa remontam, transportlīdzekļa iegādei un veselības izdevumu segšanai.
Visbiežāk Latvijas iedzīvotājiem patēriņa kredīts ir ar atmaksas termiņu uz pieciem gadiem. Vislielāko patēriņa kredīta cenas atšķirību veido procentu likme – pat pāris procentu daļas var veidot nozīmīgu starpību piecu gadu griezumā. Tā, piemēram, 5000 eiro aizņēmuma gadījumā, banku piedāvājumu procentu likmju atšķirība starp 7,5% un 15,9% veido vairāk nekā 1260 eiro starpību.
Vienlaikus, Latvijas Bankas dati liecina, ka banku piedāvātās patēriņa kredītu procentu likmes ir zemākas un atšķirības starp banku un nebanku kredītu procentu likmēm joprojām pastāv, proti, bankas piedāvā būtiski labākus nosacījumus. Cenas atšķirības var būt saistītas gan ar nebanku sektora vidēji augstāku klientu riska profilu, gan augstākām finansējuma piesaistes cenām, kā arī citiem faktoriem.
Procentu likme nav vienīgais, ko ņemt vērā
Iedzīvotājiem naudas līdzekļi nereti ir nepieciešami steidzami, taču vienlaikus ir svarīgi, lai aizņemšanās būtu pārdomāta un droša – mūsdienās arī banku piedāvājums ļauj jebkuram droši pieteikties, uzzināt, kāds kredīts pieejams, un saņemt naudu dažu minūšu laikā savā bankas kontā. Salīdzinot kredīta piedāvājumus, bieži pieļauta kļūda ir uzmanības pievēršana tikai kredīta procentu likmei, neizvērtējot kredīta atmaksas papildu nosacījumus, komisijas maksas.
Slēdzot patēriņa kredīta līgumu, parasti tiek piemērota vienreizēja noformēšanas maksa, taču ir gadījumi, kad banka no tās atsakās, piemēram, īpašu akciju vai lojalitātes programmu laikā. Kopējās izmaksas un maksājumu grafiks var atšķirties atkarībā no katras bankas piedāvājuma, tāpēc ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar visiem līguma nosacījumiem pirms aizņemšanās.
Īpašu uzmanību jāpievērš arī gada procentu likmei, kas ietver aizdevuma izmaksas, kas aizņēmējam jāmaksā saistībā ar kredītu un kas bankai ir zināmas aizdevuma piešķiršanas brīdī, piemēram, procenti, komisijas un citas maksas, sniedzot priekšstatu par aizdevuma kopējām izmaksām gada laikā.
*Luminor bankas aptauja Latvijā veikta 2025. gada oktobrī sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā tiešsaistē aptaujājot 1013 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.