Pārsteigums Rīgā: latviešu puika dejo kopā ar Zāru Lārsoni uz lielās skatuves
Zviedru popmūzikas zvaigzne Zāra Lārsona svētdien ar spilgtu un enerģisku uzstāšanos “Xiaomi Arēnā” aizvadīja savu vienīgo koncertu Baltijā, pulcējot tūkstošiem klausītāju.
Turneja saistīta ar Lārsonas jaunāko ierakstu “Midnight Sun”, kas tapis, iedvesmojoties no Zviedrijas gaišajām vasaras naktīm. Desmit dziesmu izlase pievēršas mīlestības, skumju un pašpārliecinātības tēmām, un vairākas no tām māksliniece izpildīja arī Rīgā.
Publika īpaši skaļi sveica viņas starptautiski populāros hitus “Lush Life”, “Never Forget You” un “Symphony”, kuri kopā pārsnieguši vairāk nekā miljardu klausījumu straumēšanas platformās. Lārsonu karjeras laikā godinājušas arī vairākas balvas – trīs MTV Eiropas mūzikas balvas un četras “Grammis”, kas ir Zviedrijas “Grammy” ekvivalents.
Vakara emocionālāko mirkli radīja mākslinieces žests – viņa no publikas uz skatuves uzaicināja kādu latviešu zēnu, kurš kopā ar dziedātāju izpildīja dažas rindiņas no dziesmas "Lush Life" un ļāvās kopīgai dejai ar mākslinieci. Šis brīdis ātri vien kļuva populārs sociālajos tīklos, īpaši TikTok.
@girlsabroad LATVIA’s LUSH BOYYYY #zaralarsson #midnightsun #viral #fyp #latvia ♬ original sound - ( ˘ ³˘)♥︎
Zāras Lārsonas karjera sākās, kad viņai bija tikai desmit gadu, pēc uzvaras zviedru televīzijas talantu šovā “Talang” (“Got Talent”). Pasaules atpazīstamību viņa ieguva ar 2017. gada albumu “So Good”, kura singls “Lush Life” kļuva par starptautisku hitu un pirmo reizi pacēla Lārsonu Eiropas un Austrālijas radiostaciju augšgalā.