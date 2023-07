Kas ir otīts un kāpēc vasarā to īpaši svarīgi zināt?

"Peldes laikā ausī nereti nonāk ievērojams daudzums ūdens, smiltis vai citi sīki svešķermeņi, kā rezultātā auss ejā veidojas kairinājums un mitra vide – labvēlīgi apstākļi tam, lai attīstītos iekaisums. Ūdens tāpat sašķidrina arī ausu sēru – auss dabisko aizsardzību pret baktērijām un sēnītēm. Dabiskās ūdenstilpēs un dīķos nereti ir piesārņojums, tajos ir vairāk baktēriju nekā, piemēram, baseinā, tāpēc otīts ir īpaši aktuāls vasaras sezonā, kad aktīvi baudām atpūtu pie ūdens. Jāņem vērā, ka, lai gan vairumā gadījumu auss iekaisums novērojams pēc ilgstošas peldēšanās, tomēr to veicina arī citi faktori, piemēram, nepareiza ausu tīrīšana, izmantojot vates kociņus, skrāpējumi vai citas auss ejas traumas, kā arī dzirdes aparāta vai austiņu lietošana – uz to virsmas uzkrājas baktērijas, kas var veicināt iekaisumu, turklāt ilgstoša ierīču lietošana sekmē auss kairinājumu.

Tāpat otīta attīstību veicina arī dažādas citas saslimšanas, piemēram, ekzēma, psoriāze, alerģija vai audzēji. Piesardzība jāievēro, arī ejot vannā un dušā, kad ausī var iekļūt ūdens, un pat lietojot matu kopšanas produktus – matu laka vai krāsa satur ķīmiskas vielas, kas, nokļūstot auss ejā, rada kairinājumu,” stāsta farmaceite Alīna Fleišmane.

Sāpes, strutas un pietūkums: pazīmes, kas liecina par auss iekaisumu

Otīta jeb peldētāja auss radītā iekaisuma simptomi var būt atšķirīgi – tie atkarīgi no infekcijas attīstības pakāpes un slimības gaitas. Iekaisumu neārstējot, tas progresē un ilgtermiņā var izraisīt nopietnas veselības problēmas un dzirdes traucējumus. Par auss iekaisumu liecina sāpes ausī, kas pastiprinās, ausi paraustot aiz tās ļipiņas, nieze, ausu kņudēšana, apsārtums un pietūkums, kā arī auss nosprostošanās sajūta, proti, auss pilnuma vai aizkritušas auss sajūta. Iekaisumam attīstoties, iespējams novērot izdalījumus no auss ārējās ejas, dzirdes traucējumus, drudzi un temperatūru, var veidoties pietūkums kakla limfmezglos. Laika gaitā auss sāpes pastiprinās, atstarojoties arī uz kakla, sejas un deniņu apvidu.

Jāņem vērā – infekcija neizzudīs pati no sevis – to ir svarīgi laikus diagnosticēt un piemērot atbilstošu terapiju. Neārstējot auss iekaisumu, iespējams piedzīvot būtisku dzirdes pasliktināšanos vai hronisku infekciju, turklāt iekaisums var izplatīties, skarot dziļos audus, galvaskausa pamatni un citas ķermeņa daļas, tai skaitā smadzenes un nervu sistēmu. Tāpat ausi nevajadzētu mēģināt ārstēt pašam vai izmantot tautas metodes. Šajos gadījumos iecienītā ģerānijas lapa patiesībā nedod nekādu labumu, turklāt var iesprūst ausī vai apdedzināt tās ārējo eju.

Ja auss iekaisuma simptomi novērojami vairāk nekā diennakti, nepieciešams doties pie ārsta. Lai noteiktu precīzu nepatīkamo simptomu cēloni, speciālists veiks nepieciešamās pārbaudes un izrakstīs medikamentus. Ārstējot peldētāja ausi, visbiežāk tiek nozīmēti ausu pilieni, kas satur antibiotikas vai steroīdus, bezrecepšu medikamenti sāpju mazināšanai, kā arī saudzējošs režīms – nepieciešams veltīt gana daudz laika atpūtai un izvairīties no auss kanāla saskarsmes ar ūdeni.

Turiet ausis sausas un aizsargājiet tās no kairinājumiem!

"Galvenais priekšnoteikums, lai izvairītos no auss iekaisuma, ir neļaut tajās uzkrāties ūdenim. Peldoties, mazgājoties dušā vai vannā, jācenšas izvairīties no ūdens iekļūšanas ausīs, piemēram, lietojot ausu aizbāžņus vai velkot dušas cepurīti vai peldcepuri. Ja ausī iekļuvis ūdens, auss ārējā daļa rūpīgi jānosusina ar dvieli. Tāpat lieko ūdeni iespējams izvadīt, noliecot galvu uz sāniem un paraustot auss ļipiņu dažādos virzienos.

Nekādā gadījumā nedrīkst peldēties piesārņotā ūdenī – ja neesi drošs par to, vai ūdens ir tīrs, labāk peldi izlaist. Jāielāgo, ka arī ikdienā par ausīm nepieciešams pienācīgi rūpēties – ausis nevajadzētu bakstīt ar pirkstu vai vates kociņiem, bet dzirdes aparāti un austiņas regulāri jātīra. Rūpējoties par ausu veselību, vērts pārskatīt ēdienkarti un nepieciešamības gadījumā lietot uztura bagātinātājus. No vīrusiem un baktērijām palīdzēs aizsargāt cinks, dzirdes veselību nodrošina magnijs un jods, bet vajadzīgo antioksidantu daudzumu palīdzēs nodrošināt A, E un C vitamīni. Savukārt, piedzīvojot ausu saslimšanas simptomus, bez liekas kavēšanās jādodas pie speciālista,” saka farmaceite Alīna Fleišmane.