Mārtiņš Egliens: “Izmēģinu dažādas iespējas, jo nekad nevar zināt, kas palīdzēs vislabāk”

Ar “Jaunķemeru” pieredzi bagāžā

Pirmo reizi kūrorta rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri" Mārtiņš Egliens pavadīja laikā, kad pirms vairākiem gadiem cīnījās ar Laimas slimības atstātajām sekām. Toreiz rehabilitācijas plānā katru dienu viņam bija paredzēta arī stundu gara nodarbība pie fizioterapeita, ārstējošā ārsta uzraudzība, dažādas procedūras: “Tagad varu godīgi atzīt, ka man ļoti nepatīk vingrošana. Darīt to tikai tāpēc, “lai būtu veselīgs”, tas šķiet pārāk abstrakti un nekonkrēti. Lai nodarbotos ar kādu aktivitāti, man nepieciešams reāls, saprotams mērķis, ideālā gadījumā ar sasniedzamu datumu. Līdzīgi arī teātrī – ja ir vienkārši jāmācās dejot, es to nevaru ciest, bet ja ir jāapgūst konkrēta deja, kas būs jādejo konkrētā izrādē – tas man patīk. Taču fizioterapijā es šo mērķi spēju labi saskatīt, jo aizvien atceros, apzinos un augstu vērtēju, cik daudz darba savulaik ieguldīja “Jaunķemeru” fizioterapeite Iveta Kantiņa, lai palīdzētu mani dabūt uz kājām laikā, kad ārstējos pēc Laimas slimības atstātajām sekām. Pat tad, ja fizioterapijas nodarbības laikā man liek darīt to, ko ļoti negribas, es to paveikšu kaut vai aiz cieņas pret šo fizioterapeiti. Ļoti cienu, savā ziņā pat mīlu fizioterapeiti Ivetu Kantiņu par viņas profesionalitāti,” savu pirmo pieredzi medicīniskās rehabilitācijas programmā “Jaunķemeri” atceras aktieris.

Toreiz vingrošana mēneša garumā prasīgas fizioterapeites uzraudzībā vainagojusies arī ar vizuāli novērtējamiem rezultātiem: “Manu veselību kūrorta rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri" uzraudzīja neiroloģe Elīna Malkiela. Pēc tam, kad intensīvs rehabilitācijas process bija ildzis jau mēnesi, daktere mani izmeklēja un teica: “Klau, nu jau jūs vairs neārstējaties, bet gan kačājaties. Laiks braukt mājās!””

Esmu atvērts dažādām iespējām

Reiz trīs dienu veselības veicināšanas programmu “Jaunķemeros” Mārtiņš saņēmis kā dāvanu no sievas, bet šīs vasaras sākumā viņš nu jau trešo reizi viesojās rehabilitācijas centrā, šoreiz, lai restartētos, atpūtinātu prātu, atjaunotu enerģijas krājumus. “Braucot šurp, prātoju, cik svarīgi ir tas, ko katrs cilvēks no šīs vietas visvairāk sagaida,” aktieris saka. “Uz “Jaunķemeriem” var atbraukt gan kā uz sanatoriju – tev šeit piemeklēs procedūras, relaksēs, atpūtinās, apčubinās, palutinās. Taču šurp var atbraukt arī kā uz rehabilitācijas centru, un tad tas būs pavisam kas cits – nopietns darbs, piepūle, aktīva līdzdalība, centieni ar speciālistu gādību un padomu tikt pie labākas veselības. Nav nekāds noslēpums, ka šobrīd saņemu procedūras Vācijā, kas, cerams, palīdzēs tikt galā ar balss problēmām. Paredzēts, ka pāris reižu gadā turpmāk būs uz Vāciju jādodas, lai endoskopijas kontrolē veiktu botulīna injekcijas balss saitēs, lai tās tiek atslābinātas un lai gaiss var brīvi plūst cauri. Apzinos, ka pāris dienas rehabilitācijā diezin vai būs tas brīnums, kas šo problēmu ar balss saitēm padarīs nebijušu, bet tomēr – kas to lai zina?! Organismā viss ir savstarpēji saistīts, to spēj ietekmēt gan dažādi ārēji, gan iekšēji faktori. Arī pats jūtu – tiklīdz ikdienā ir emocionāli saspringtāks fons, stress vai nogurums, arī ar balsi kļūst sliktāk.

Ļoti bieži nemaz nevar pateikt to īsto cēloni, kāpēc sākas viena vai otra veselības problēma. Iemesli var būt visdažādākie, bet rehabilitācijas kurss, kurā tiek izkustināts ķermenis, liekot tam aktīvāk elpot fiziskas slodzes laikā, uzlabojot asinsriti, noteikti nāk tikai par labu. Ir vērts izmēģināt dažādas metodes, veselības veicināšanas programmas un rehabilitācijas kursu, kas veselībai varētu palīdzēt, un to daru arī es. Mēģinu. Eksperimentēju. Skatos. Ja jūtu, ka man šis neder, metu mieru un daru atkal ko citu. Trakākais tajā visā ir fakts, ka balsenes distonija arī pirms manis ir diagnosticēta vairākiem cilvēkiem, tāpēc šo diagnozi tik un tā nekad nenosauks manā vārdā,” ironiskā garā pajoko aktieris.

Ājurvēdas masāža? Brīnišķīgi!

Aktieris no pieredzes zina teikt, ka trīs dienas rehabilitācijas centrā, nebūt nav tas labākais variants: “Jo tieši tās pirmās dienas ir visgrūtākās! Pēc tam ķermenis pierod, ieiet dinamiskajā dienas ritmā un tas, kas sākumā likās grūti paveicamas, kļūst vieglāks. Tā tas ir arī dzīvē – reizēm vienkārši vajag sev dot laiku, lai aprastu ar jauno situāciju gan mentāli, gan fiziski. Šoreiz “Jaunķemeros” esmu tikai uz trīs dienām, man tās paiet diezgan spraigi, bet nekas – pēc tam es braukšu mājās atpūsties (smejas)!”

Karstums nav Mārtiņa stihija, tāpēc viņš priecājas, ka šoreiz rehabilitācijas plānā nav daudz sildošu procedūru – tikai pirts un baseina apmeklējums vakaros. “Toties mans lielais atklājums šoreiz “Jaunķemeros” ir ājurvēdas masāža. Sauc lietas, kā gribi, bet fakts ir tāds, ka masieris Sumešs prot savu lietu. Ar interesi vēroju, kā masāžas laikā mainās manas sajūtas. Sākumā process likās ļoti vienkāršs, masieris korekti izpilda savu darbu, bet tas arī viss. Taču ar katru brīdi masāža kļuva arvien mērķētāka, sajūta, ka masiera rokas katru punktu muguras muskuļos apskata no visām pusēm. Brīnišķīga un ļoti relaksējoša pieredze!”

Slinga terapijā mugura kā šūpolēs

“Arī tolaik, kad “Jaunķemeros” pavadīju mēnesi, izbaudīju slinga terapiju,” Mārtiņš stāsta. “Atceros, kā pēc nodarbībām pie fizioterapeites Ivetas Kantiņas uz slinga terapiju gāju kā uz atpestīšanu – tas likās tik relaksējoši! Bet tad kādā no reizēm slinga terapiju sniedza mana fizioterapeite Iveta, un jau kārtējo reizi pārliecinājos uz savas ādas, cik ļoti var atšķirties viena un tā pati procedūra dažādu speciālistu izpildījumā. Manuprāt, labs speciālists no izcila speciālista atšķiras ar intuitīvo jušanu. Ir sajūta, ka dažiem no viņiem ir kāds sakaru vads ar turieni (-rāda uz debesīm). Ir vienkārši ārsti un ir Ārsti ar lielo burtu, tādi, kuri spēj dzīvi, cilvēku, dabu un veselību skatīt daudz plašāk un ārstēt ne tikai vadoties pēc tā, kas grāmatā rakstīts. Priecājos, ka šādus speciālistus arī “Jaunķemeros” esmu saticis. Un arī šoreiz slinga terapija Ivetas Kantiņas vadībā bija tas, kas mugurai kā reiz bija tik ļoti nepieciešams.”

Balss “vingrošana” pie audiologopēda

Mārtiņš stāsta, ka arī Vācijā ārsts, ar kuru viņš konsultējies, ieteicis apmeklēt audiologopēdu. To viņš apzinīgi arī sāka darīt un pieteicās uz konsultāciju pie logopēda, tiesa nedaudz par ātru – vēl tajā periodā, kad injekciju procedūras Vācijas klīnikā nebija uzsāktas un arī zaudētā balss nebija atgūta. “Tobrīd logopēda nodarbībām īsti nebija nekādas nozīmes, bet tagad ir īstais laiks, kad to var sākt darīt. Arī “Jaunķemeros” ar mani šajās dienās strādā audiologopēde Ilva Apine. Zinu, ka vienam izpildīt logopēdiskos vingrinājumus ir grūtāk, bet, darot to audiologopēda vadībā, izdodas arī pašam pamanīt lietas, kas attīstās, progresē, ievērot arī to, kas nemainās, kas padodas vieglāk vai gluži otrādi – grūtāk. Lai gan kopumā logopēds manu situāciju mainīt nevar, toties viņš var norādīt, kam pievērst uzmanību, lai savu balsi varu gan saudzēt, gan izmantot produktīvāk. Piemēram, nebiju ievērojis, ka tagad runājot es pārāk strauji ievelku elpu. Logopēde Ilva norādīja, ka tam jāpievērš uzmanība un jācenšas tā nedarīt, lai neradītu kaklam lieku kairinājumu. Lieliski apzinos, ka mans gadījums ir salīdzinoši rets, tāpēc arī pats cenšos speciālistiem stāstīt par to, kā es jūtos, ko es varu un ko nevaru, lai viņi pēc iespējas labāk spētu iedziļināties un izprast manu situāciju.”

Fizisko aktivitāšu ziņā esmu tipisks vīrietis…

Daudzi pacienti “Jaunķemeros” ir sajūsmā par Cigun nodarbībām, kas tiek rīkotas agri no rīta ārā, svaigā gaisā. Mārtiņam šī bija pirmā pieredze ar Cigun. “Ievēroju, ka nodarbības apmeklē ļoti daudzveidīga publika – gan dāmas, kuras var brīvi uztaisīt jebkuru pozu, gan vīri, kuriem pacelt rokas ir sarežģīti. Patīkami, ka Cigun instruktore Diāna neaizrāvās ar šīs vingrošanas filosofijas skaidrošanu – ja kādu tas ieinteresēs, viņš noteikti pats atradīs nepieciešamo informāciju. Fiziskas aktivitātes svaigā gaisā, protams, ir patīkamas, bet man atkal jārunā atklāti par savām sarežģītajām attiecībām ar vingrošanu… Ir vairākkārt sanācis izmēģināt vingrošanu, kas balstās kādā filosofijā, piemēram, joga. Bet šis nav mans variants, jo man joga tik un tā vienmēr ir un paliek vienkārši vingrošana. Turpretim mana sieva Dita trīs reizes nedēļā mostas sešos no rīta, lai ietu uz jogas nodarbībām un viņai tas patīk. Es to nevaru izdarīt, jo joga man nepatīk, arī seši no rīta nepatīk un, treškārt, mērķis “būt veselīgam” šķiet pārāk abstrakts. Dodu priekšroku aktivitātēm, kurās ir sacensības gars, azarts un drīzāk būšu no tiem, kuri drīzāk kampaņveidīgi aizrausies ar fiziskām aktivitātēm. Tikai tad, kad ir akūta, konkrēta nepieciešamība, piepūšu vaigus un daru, jo zinu, ka jātiek tam smagajam periodam pāri. Bet tiklīdz esmu pāri – izelpoju un aizmirstu! Jā, šai ziņā droši vien esmu tipisks vīrietis, vai ne?”

Noderīgi!

Pieteikties individuālās rehabilitācijas programmai kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” ir vienkārši:

zvanot: +371 67733242, (darba dienās, no plkst. 8:30 līdz 16:00) +371 26386222

rakstot: rezervacija@jaunkemeri.lv

Uzziniet vairāk par centra īpašajiem piedāvājumiem ŠEIT.

Informācijas par rehabilitācijas iespējām un veselības veicināšanas programmām mājas lapā www.jaunkemeri.lv

Vairāk par aktiera Mārtiņa Egliena rehabilitācijas pieredzi un citiem ar rehabilitāciju saistītiem jautājumiem lasiet https://rehabilitacija.lv/

Ārstniecības iestādes kods 1300-64003