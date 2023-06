Kā Jāņos neiedzert par daudz alus un izvairīties no paģirām?

Pēdējā desmitgadē vietējo brūvētāju alus ir kļuvis ļoti populārs. Mazo brūžu alum ir tik daudz dažādu garšu un stipruma pakāpju, turklāt interesanti nosaukumi un etiķešu dizains! Allaž vajadzētu apsvērt, vai alkohols svētkos tiešām ir vajadzīgs un nevarētu svētku prieku izbaudīt bez grādīga dzēriena uz galda.

Tomēr zinām, ka dodoties uz svinībām, daudzi mēģina ciemakukulī nopirkt ko īpašu, vēl neredzētu un nenogaršotu. Un tad jau pēcāk viss sagādātais arī jānoprovē! Galu galā – izdzeram vairāk, nekā domāts.

“Ir nācies dzirdēt, ka vietēji brūvēti dzērieni ir līdzvērtīgi citiem mazo saimniecību piedāvātajiem produktiem, piemēram, gaļai vai augļiem, proti, gribas uztvert, ka tie ir veselīgāki, taču tas ne vienmēr ir taisnība. Faktiski daudziem vietējo brūvētāju alus veidiem ir slēpts risks, ka tos var dzert vairāk, pamatojoties gan uz šo “veselīgumu”, gan interesantumu,” stāsta sertificētā uztura speciāliste „Veselības centru apvienībā” Anita Baumane.

Līdztekus viņa izsaka minējumu, ka, runājot par mazo brūžu darinājumiem, lietotāji mēdz tam dot priekšroku garšas un unikāla stila vai citu īpašību dēļ. Vietējie brūvētāji dzērienu parasti gatavo no miežu iesala, daži pievieno netradicionālas sastāvdaļas, lai dažādotu garšu vai, lai produkts izceltos citu vidū.

Vai, dzerot alu, ir kādi ieguvumi veselībai?

Tā kā alus ir augu izcelsmes produkts, kas pagatavots no īpaši diedzētiem labības graudiem, tas satur dažus veselību veicinošus polifenolus (augu savienojumus), un tam ir potenciālas pretiekaisuma īpašības, liecina pētījums, kas publicēts 2016. gada novembrī žurnālā "Age and Aging".

Turklāt "PLoS One" 2020. gada jūnijā publicētā metaanalīze atklāja, ka alus var nodrošināt aizsardzību pret sirds un asinsvadu slimībām, uzlabojot asinsvadu elastību un paaugstinot “labā” holesterīna līmeni.

2021. gada martā žurnāls "Nutrients" publicēja pētījumu, kurā konstatēts, ka neliels alus patēriņš var palielināt kaulu minerālo blīvumu, kas nozīmē, ka mērena alus dzeršana var palīdzēt osteoporozes profilaksei.

Agrāki pētījumi atklāja, ka mērena alus lietošana bija saistīta ar zemāku kopējo mirstības risku un arī ar samazinātu 2. tipa diabēta risku vīriešiem. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts 2017. gada jūnijā žurnālā "Journal of the Institute of Brewing" teikts, ka alus ir prebiotiku avots. Prebiotikas ir savienojumi, kas palīdz zarnās “barot” labvēlīgās probiotikas jeb “labās baktērijas”. Šīs baktērijas, ko kopīgi dēvē par mikrobiomu, tiek pētītas, ņemot vērā to lomu dažādos veselības procesos, sākot no gremošanas un beidzot ar imunitāti.

Vietējo, mazo brūžu alum patiešām var būt nelielas papildu priekšrocības, jo daži no šiem izstrādājumiem nav pasterizēti vai filtrēti, kas nozīmē, ka tie var būt bagātāki ar dabiski sastopamiem augu izcelsmes savienojumiem un lielāku antioksidantu aktivitāti.

Pētījumā, kas publicēts 2020. gada aprīļa izdevumā "Food Chemistry", tika atklāts “ievērojami augstākas vērtības” vairākiem ar veselību saistītiem savienojumiem mazo alusdarītavu alū.

Kas jāņem vērā, iegādājoties alu?

“Krāsa un kalorijas!” atbild uztura speciāliste, atzīmējot, ka tumšais alus var būt veselīgāks par gaišo alu, jo tajā var būt augstāks antioksidantu saturs. Šis novērojums atbilst secinājumiem no pētījuma, kas publicēts žurnālā Biomolecules 2020. gada martā.

Izklausās brīnišķīgi. Taču patiesība tomēr nav tik rožaina. Lai arī alus dzeršanai ir pāris ieguvumi veselībai, Anita Baumane uzsver, ka tie pavisam noteikti ir saistīti ar mērenu alus patēriņu, nevis iknedēļas nogales iedzeršanu.

Potenciālais kaitējums veselībai

Alus, lai arī var būt gards un ar dažiem “bonusiem” veselībai, joprojām ir alkohols. Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs iesaka pieaugušajiem ierobežot alkohola patēriņu līdz vienam dzērienam dienā sievietēm vai diviem dzērieniem dienā vīriešiem, un definē dzērienu kā vienu 350 ml glāzi ar 5 tilpumprocentiem alkohola.

Uztura speciāliste lēš: “Ja indivīds, kuram ir nosliece uz atkarību, uzskata, ka viens alus ir veselīgāks par citiem, viņš to neapzināti izmantos. Doma par veselīgu alternatīvu ir ļoti pievilcīga cilvēkiem, kuri noliedz atkarību.”

Dažkārt daļā nelielo brīvētāju (lielos ražotājus ir vieglāk kontrolēt) alū ir atrodami toksiski savienojumi, ko sauc par mikotoksīniem. Šo piesārņojumu var izraisīt nepareizi uzglabāti mieži. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem mikotoksīnu nelabvēlīgā ietekme uz veselību svārstās no akūtas saindēšanās līdz ilgstošām problēmām, piemēram, imūndeficītam un vēzim. Proti, lai arī šādi riski, attiecībā uz alu ir nelieli, tie tomēr pastāv un ir jāpatur prātā.

Kā atbildīgi baudīt alu? Vai tas maz ir iespējams?

“Nav nozīmes, vai jūs izdzerat puslitru degvīna vai pusotru litru garšīga vietējā alus. Pārmērīgs patēriņš var akūti un hroniski izpostīt gandrīz visas ķermeņa orgānu sistēmas, it īpaši aknas. Tiesa, viss sacītais nebūt nenozīmē, ka Jāņos galdā nav jāliek nekāds alus,” saka Anita Baumane, tomēr, pēc viņas domām, ir labi jāapzinās gan riski, gan ieguvumi, kas var izrādīties kā īstas lamatas, samaitājot svētku prieku sev un ģimenei. Ja vēlaties atbildīgi iemalkot alu, speciāliste piedāvā dažus ieteikumus.

Pieturieties vadlīnijām

Izmantojiet minētās Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijas, taču paturiet prātā, ka daži no jaunākajiem datiem liecina – neviens alkohola daudzums nav pilnīgi drošs.

Veiciet vienkāršus aprēķinus

Pievērsiet īpašu uzmanību alkohola saturam un alus kausa tilpumam.

Apsveriet kā alternatīvu bezalkoholisko alu

Vietējie alus brūvētāji piedāvā arī bezalkoholisko alu, kas ir tikpat garšu bagāts, tiesa, arī kalorijām bagāts, kas jāņem vēra, ja cenšaties uzturēt veselīgu ķermeņa masu.

Ja dzerat, aizmirstiet par sēšanos pie stūres!

Šis ir kā pēdējais, bet ne mazāk svarīgais ieteikums. Ja izbraucat ārpus mājas, parūpējieties, lai jums būtu auto vadītājs, kurš nedzer, vai cita iespēja droši nokļūt mājās.

10 risinājumi, lai atgūtos

Vājums, nogurums, galvassāpes, sausa mute, kuņģa darbības traucējumi un miglaina atmiņa – šo blakņu “komplektu” mēdz dēvēt par paģirām, kaut pareizāk būtu tās saukt par saindēšanos, stāsta “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Pārāk liela alkohola, tai skaitā alus, deva saistāma ar trim atbildes reakcijām organismā – iekaisumu, kas saistīts ar ķīmisko vielu iedarbību (tai skaitā enzīmu klātbūtni) un iejaukšanos hormonālajā sistēmā; dehidratāciju, jo ir bijusi pastiprināta urinēšana; miega traucējumiem, jo ballējoties miegs nav bijis pilnvērtīgs un organisms nav atpūties.

Farmaceite atgādina, ka alkohols var mijiedarboties ar noteiktiem medikamentiem un izraisīt blakusparādības, piemēram, reiboni, miegainību, koncentrēšanās traucējumus. Pie tādiem līdzekļiem pieskaitāmi, piemēram antidepresanti un atsevišķi medikamenti, kas ārstē trauksmi. Arī zāles pret alerģiju var negatīvi mijiedarboties ar alkoholu. “Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu, un noskaidrojiet, vai konkrēto medikamentu un alkohola lietošana izraisīs mijiedarbību un kādas ir iespējamās blakusparādības,” aicina Juta Namsone.

Savukārt VCA sertificētā uztura speciāliste Anita Baumane mudina apzināties, ka tam, ko ēdat (un, vai vispār paēdat!), pirms ķeraties pie alkohola, arī ir nozīme. “Pirms alkohola lietošanas jāpaēd, jo tukšā dūšā alkohols uzsūcas ātrāk. Pētījumos atklāts, ka sparģeļu lapu un dzinumu ekstrakti satur aminoskābes un minerālvielas, kas var palīdzēt aknu šūnām labāk metabolizēt alkoholu un mazināt iekaisumu. Būtu jāpārliecinās arī, ka esat pietiekami padzēries ūdeni, jo alkohols, un jo sevišķi alus, liek urinēt vairāk nekā parasti, iztukšojot ķermeņa šķidruma rezerves un veicinot paģiru smagumu.”

Ja tomēr piemeklē paģiras

Līdz šim zinātne nav nākusi klajā ar pilnīgi nekaitīgu brīnumtableti, kas atrisinātu skādi, ko rada pārāk daudz alus kausu.

Lūk, praktiski padomi simptomu mazināšanā!

1. Dzeriet daudz ūdens

Alkohols darbojas kā diurētiķis – dažu stundu laikā pēc četru alkoholisko dzērienu devām, jūs varat izvadīt līdz pat litram urīna.

Lai gan pilnībā nenovērsīs sekas, šķidruma uzņemšana, padzeroties ūdeni vai citu bezalkoholisku šķidrumu, ir no svara. Ūdens arī var palīdzēt asinsritei nogādāt barības vielas un skābekli audiem, un izvadīt atkritumvielas, kas radušās no pārmērīga alkohola patēriņa.

Pilnībā atspēkots ir viens no populārākajām paģiru ārstēšanas mītiem – “paģiru lāpīšana” ar alkoholu. Tā uz brīdi var sniegt atvieglojumu, taču ilgtermiņā stāvoklis tikai pasliktināsies.

2. Lietojiet sporta dzērienus

Sporta izotoniskie dzērieni satur minerālvielas, ko sauc par elektrolītiem, piemēram, nātriju, kāliju, magniju un kalciju, un ir paredzēti, lai palīdzētu papildināt zaudētās barības vielas un ātri rehidratētu organismu. Tie arī paaugstinās glikozes līmeni asinīs un var paaugstināt nātrija līmeni, palīdzot muskuļu šūnām uzņemt un izmantot ūdeni.

“Ja sporta dzēriena nav, dzeriet ūdeni un ēdiet produktus, kuru sastāvā ir elektrolīti, piemēram, sāļie cepumi, kuros ir 488 miligrami (mg) nātrija uz 30 ml, vai vidēji lielu banānu (422 mg kālija), vārītus spinātus (157 mg magnija uz tasi ), mandeles (385 mg kalcija uz tasi), ar ūdeni bagātus produktus – arbūzu, gurķus. Ja paģiras noris ar vemšanu, šiem produktiem pirms ēšanas uzkaisa sāli,” iesaka Anita Baumane.

3. Atjaunojiet enerģiju ar vitamīniem

Daži paģiru simptomi rodas vitāli nepieciešamu barības vielu trūkuma dēļ. Farmaceite Juta Namsone skaidro: “C un B12 vitamīna rezerves īpaši ietekmē alkohola lietošana. Pētījumi liecina arī par saistību starp alkohola lietošanu un novājinātu imūnsistēmu, kas pasliktina organisma aizsargspēju. Ja mājās šo vitamīnu nav, vielu trūkumu jāpapildina ar piemērotu uzturu.

Olas ir lielisks enerģiju ražojošā B vitamīna avots, papildinot tās ar tītara fileju un pilngraudu galeti. Savukārt C vitamīns iegūstams, piemēram, ar brokoļiem, apelsīniem, sarkano papriku, kivi un zemenēm.

4. Palieliniet cukura līmeni

Alkohols var ietekmēt cukura līmeni asinīs, kas var veicināt tādas intoksikācijas sekas kā nogurumu, aizkaitināmību un vājumu. Uzkodas, kurās ir daudz ogļhidrātu un cukuru, var paaugstināt cukura līmeni asinīs un sniegt tūlītēju enerģiju. Ne velti grauzdiņi ar medu brokastīs jau izsenis tiek uzskatīti par dabisku paģiru līdzekli! Tomēr tikpat labi cukurs var arī kaitēt (liels kaloriju daudzums!). Vēlamāks būtu vistas buljons ar pilngraudu nūdelēm un dārzeņiem, kas satur vitamīnus, šķiedrvielas un ogļhidrātus.

5. Neaizmirstiet par zāļu tējām

Dažiem cilvēkiem paģiru izraisīta trauksme var būt emocionāli tikpat apgrūtinoša kā fiziski paģiru simptomi. Kādā pētījumā fiksēts, ka kautrīgiem cilvēkiem nākamajā dienā pēc alkohola lietošanas bija lielāks trauksmes līmenis. “Lai gan trūkst spēcīgu pierādījumu par zāļu tēju ar nomierinošu efektu, piemēram, piparmētru vai kumelīšu lietošanu paģiru mazināšanai, tā tomēr nav slikta doma,” saka farmaceite. Kā bonuss, nomierinošas zāļu tējas var palīdzēt aizmigt un mazināt kuņģa darbības traucējumus.

6. Nomieriniet imūnsistēmu ar pretiekaisuma līdzekļiem

Pētījumi liecina, ka organisma cīņa ar izdzerto alkoholu rada skaidru imunoloģisku reakciju, izraisot citokīnu izdalīšanos. Citokīni ir olbaltumvielas, kuru mērķis ir palīdzēt organismam atgūties, bet tie arī veicina simptomus pēc pārmēru iedzeršanas.

“Pret sāpēm var lietot bezrecepšu nesteroīdos pretiekaisuma pretsāpju līdzekļus, piemēram, ibuprofēnu, naproksēna nātriju vai aspirīnu. Taču šie medikamenti var kairināt kuņģi, tāpēc nelietojiet tos, ja sāpes ir vēderā vai kuņģa zonā un nekādā gadījumā tad, ja ārsts ir aizliedzis,” skaidro Juta Namsone un iesaka izvairīties no acetaminofēna jeb paracetamolu, jo tas, tāpat kā alkohols, tiek metabolizēts aknās, un retos gadījumos tam var būt toksiska ietekme, piemēram, ja lietojat lielu zāļu devu un organismā jau ir augsts alkohola līmenis.

7. Izmēģiniet ingveru pret sliktu dūšu

Ingvers ir viens no labākajiem dabiskajiem līdzekļiem kuņģa darbības traucējumu mazināšanai, kas bieži vien ir paģiru simptoms. Tiek uzskatīts, ka ingverā esošie ķīmiskie savienojumi var mazināt kuņģa sāpes un palīdz gremošanas darbībai. Tāpēc, lai nomierinātu kuņģi, uzvāriet ingvera tēju vai, ja spējat, grauziet svaigu ingveru.

8. Izsvīstiet paģiras, ja jūtaties pietiekami labi, lai vingrotu

No visiem iespējamajiem un populārajiem mājas līdzekļiem pret paģirām, vingrošana ir viens no labākajiem, jo kustības paātrina skābekļa plūsmu smadzenēs un palielina garastāvokli uzlabojošo hormonu daudzumu, kā arī veicina sārņu izvadīšanu no organisma. Tomēr vingrojumiem paģiru laikā jābūt ar zemu vai vidēju intensitāti, jo intoksikācija negatīvi ietekmē izziņas spējas, motoro kontroli un koordināciju. Turklāt vēl jo vairāk nekā parasti ir svarīgi dzert ūdeni pirms un pēc vingrošanas, jo organisms jau ir dehidrēts no pārmērīgas alkohola lietošanas.

9. Atgriezieties gultā, lai atjaunotu diennakts ritmu

Daudzi paģiru simptomi ir saistīti ar sliktu miegu pēc alkohola lietošanas, teikts prestižās Meijo klīnikas (Mayo Clinic) interneta vietnē. Diemžēl alkohols tikai sākotnēji var likt justies miegainam; tomēr tas negatīvi ietekmē miega kvalitāti, proti, tie, kuri iedzēruši par daudz un “atslēdzas”, neaizmieg dziļā un produktīvā miegā, kas ir svarīgs, lai atjaunotos. Maz ticams, ka dzēruma miegs sniegs atpūtu. Alkohols izjauc diennakts ritmu un ietekmē miega ciklu. Savukārt slikts miegs ir saistīts ar aizkaitināmību un depresiju, un alkohols, kas ir emocijas nomācošs līdzeklis, var saasināt šīs sekas.

10. Meklējiet tuvējo aptieku!

Bieži vien pēc kārtīgas izpriecāšanās un negausīgas alkohola lietošanas cilvēkiem ir kauns meklēt palīdzību aptiekā, paredzot, ka pretī saņems nosodījumu. “Gribu iedrošināt ikvienu sliktas pašsajūtas gadījumā, neslēpjot tās cēloni, vērsties pie mediķiem, tai skaitā – farmaceitiem tuvējā aptiekā. Saņemsiet ieteikumus un palīdzīgi medikamenti būs pieejami uzreiz,” uzsver Juta Namsone.

“Aptiekā būs vienuviet iegādājams teju vai viss iepriekšējos punktos nosauktais, kā arī daudzi citi preparāti, piemēram, elektrolīti un minerālvielas, ko lieto vieglas līdz vidēji smagas dehidratācijas ārstēšanai, arī dehidratācijas profilaksei. Zāļu sastāvā esošais cukurs veicina ūdens un sāļu uzsūkšanos no zarnām. Arī antacīdie līdzekļi jeb skābi neitralizējošie medikamenti, ko parasti lieto pāris stundas pēc ēšanas, t.i., tukšā dūšā. Tiem piemīt spēcīgas kuņģa-zarnu trakta gļotādu pārklājošas īpašības, tie ātri iedarbojas. Kā antacīdie līdzekļi galvenokārt tiek izmantotas dažādas zāļu formas, kas apvieno neitralizējošo un adsorbtīvo darbību.

Savukārt fermentus/enzīmus lieto, lai nerastos smaguma, pilnuma sajūta un vēdera uzpūšanās, sprieguma sajūta, spiediens un pat sāpes, vēdera rūkšana un skaļi trokšņi. Tos var lietot ēdienreizē, kad pēc sliktās dūšas ir atgriezusies apetīte. Tie veicinās tauku, ogļhidrātu, olbaltumvielu sagremošanu un mazinās minēto simptomu rašanos.”