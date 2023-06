Jaunākie zinātnieku pētījumi vieš cerības, ka vēzi turpmāk varēs atklāt daudz ātrāk un pavisam vienkāršā veidā

No ģimenes ārstu novērotajiem 5000 cilvēku Anglijā un Velsā jaunā metode nekļūdīgi atklāja vēzi divos gadījumos no trim un 85% pacientu pareizi noteica audzēja atrašanās vietu.

Par "Galeriju" nosauktais tests meklē ķīmiskas izmaiņas, kas no audzēja nokļūst asinīs. Darbs vēl esot tālu no galarezultāta, taču varot apgalvot, ka laikus izārstēto pacientu skaits pieaugs.

Oksfordas universitātes zinātnieki norāda, ka tagad pacientam, kurš sūdzas, piemēram, par pēkšņu svara zaudējumu, jāveic kompleksi izmeklējumi, kas prasa gan laiku, gan veselības aprūpes līdzekļus. Jaunais tests ļaus noteikt cēloni ātrāk un lētāk.

Tiesa, vismaz pagaidām 2,5% pētījuma dalībnieku ar simptomiem tests tomēr audzēju neuzrādīja, un tas atklāts skenēšanas un biopsijas ceļā. Zinātnieki apņēmušies šo problēmu novērst. Toties tests bijis efektīvs, atklājot grūti diagnosticējamos galvas un kakla, kuņģa, plaušu, aizkuņģa dziedzera un rīkles vēžus. Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests plāno pētījumā aptvert vēl miljonu cilvēku 2024. un 2025. gadā.

Pētījumu veic ASV zinātnieki no Dana-Farbera onkoloģijas institūta un Hārvarda medicīnas skolas sadarbībā ar britu kolēģiem no Frensisa Krika institūta un Londonas Universitātes koledžas. Rezultāti publicēti Oksfordas universitātes izdotajā žurnālā "Annals of Oncology". Projektu finansē Silīcija ielejas jaunuzņēmums "Grail", kura investoru vidū ir "Amazon" dibinātājs Džefs Bezoss.