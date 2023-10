Kā tikt prom no vīrusa pēdām – noguruma un dzīves apātijas

Kāpēc trūkst enerģijas, jūtos tik apātiska un viegli aizkaitināma? Ar šiem jautājumiem vērsos pie ģimenes ārstes. Izrādās, ka, izslimojot Covid-19, tāda “astīte” var būt, jo organisms ir pamatīgi novājināts, cīnoties ar vīrusu, un tam ir jāpalīdz atjaunoties. Daktere norādīja, ka nogurums vispār ir izplatīts vīrusu infekcijas simptoms, un Covid-19 infekcija nav izņēmums, turklāt šī noguruma smagums un ilgums ir tas, kas šo vīrusu atšķir no saaukstēšanās un pat gripas. [1]

Ģimenes ārste teica, ka ne es viena ciešu no nepārejoša nespēka, tādu pacientu viņas šodienas praksē ir daudz. Gandrīz puse izslimojušo sūdzas par apātiju nedēļu un pat mēnesi pēc sākotnējās inficēšanās. Daktere arī ieminējās, ka, iespējams, man ir zems D vitamīna līmenis, jo Covid-19 to pamatīgi “noēd”.

Gluži kā noklausījusies manu sarunu ar ārsti, vakarā sociālā tīkla vietne “izmeta” rakstu par Latvijā veiktu pētījumu: izrādās, ka vairāk nekā 85 procentiem Latvijas iedzīvotāju ir nepietiekams D vitamīna līmenis un speciālisti nu jau diezgan uzstājīgi rekomendē šo vitamīnu uzņemt papildus ar uztura bagātinātājiem. Jo īpaši laikā no oktobra līdz aprīlim, kad saules gaisma mūsu klimatiskajā joslā nav pietiekami intensīva, lai stimulētu nepieciešamo D vitamīna sintēzi organismā.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo D vitamīns ir pielīdzināms hormonam, kura trūkums ietekmē daudzas organisma funkcijas. Savulaik tika uzskatīts, ka D vitamīns vajadzīgs tikai stipriem kauliem, ka tas sekmē kalcija uzsūkšanos, tomēr tagad pētnieki ir atklājuši arī citas tā funkcijas: D vitamīns piedalās imūnsistēmas darbības nodrošināšanā, tam ir liela nozīme autoimūno slimību profilaksē, bet tā trūkums saistīts ar daudzām akūtām un hroniskām slimībām, tostarp infekcijas slimībām, kā arī sirds un asinsvadu slimībām, pat insultu un 2. tipa diabētu. Tā deficīts pasliktina psihoemocionālo stāvokli, izraisot nespēku, nogurumu, miega traucējumus un apātiju, arī depresiju.

Ģimenes ārste man paskaidroja, ka nav tāda viena produkta, kas izārstē nogurumu, tāpēc ir jāsāk ar analīzēm. Pabrīnījos, sakot, ka tikko taču bija tik saulaina vasara, vai tā varētu būt, ka D vitamīns nav uzņemts pietiekami? Uz ko ģimenes ārste norādīja, ka ar vasarā uzņemto nepietiek, vēlreiz atgādinot, ka Covid-19 slimošanas laikā D vitamīns asinīs ievērojami samazinās.

D vitamīna deficīts ir pasaules mēroga veselības problēma, jo dabiskā ceļā to uzņemt pietiekamā daudzumā ir praktiski neiespējami, ar ēdienu var iegūt tikai aptuveni 10 procentus no nepieciešamā D vitamīna dienas devas. Valstīs, kas atrodas ziemeļu platuma grādos, tostarp Latvijā, vairākus mēnešus gadā saules ultravioletais starojums ir nepietiekams D vitamīna izveidei ādā, tāpēc tas jālieto papildus uztura bagātinātāju formā. Vasaras mēnešos teorētiski ir iespējams saņemt D vitamīna devu, bet tā tik un tā ne tuvu nav pietiekama. Turklāt jāņem vērā, ka arī novecojot organisms arvien mazāk spēj saules starus pārvērst D vitamīnā.

Nodevu asinis analīzei un nespēju noticēt, ka man patiešām ir D vitamīna deficīts – 14 ng/ml. Optimālam D vitamīna līmenim asinīs būtu jābūt 45–55 ng/ml, bet ideālā variantā – 60–80 ng/ml.

Zvanīju ģimenes ārstei, lai iesaka, kā tālāk rīkoties. Viņa ieteica man izvēlēties D3 vitamīna uztura bagātinātāju spreja formā, jo tieši šī vitamīna forma uzrāda augstus iedarbības efektivitātes rādītājus – uzņemot D3 vitamīnu saturošā viela apiet kuņģa un zarnu traktu, jo uzsūcas caur mutes gļotādu. Un manā situācijā obligāti vajagot uzņemt 4000 starptautisko vienību (SV) dienā.

Devos uz aptieku, kur pēc ģimenes ārstes norādījumiem farmaceite man ieteica pievērst uzmanību LYLsunD3 4000 SV. Viņa pastāstīja, ka 2020. gadā Latvijā veiktā neatkarīgā pētījumā tika pierādīts, ka tieši šis vietējā farmācijas zīmola LYL piedāvātais produkts spēj paaugstināt D vitamīna līmeni asinīs vidēji par 132 procentiem un uzsūkšanās jaudā apmēram četras reizes pārspēj citus D3 vitamīna sprejus uz eļļas un ūdens bāzes.

Pētījums apliecināja, ka pēc 30 dienu ilgas LYLsunD3 lietošanas visiem dalībniekiem ievērojami uzlabojās D vitamīna rādītāji, bet dalībniekiem ar D vitamīna deficītu tā vidējais līmenis (ng/ml) uzlabojās pat par 197 procentiem.

Farmaceite paskaidroja arī, ka aptiekā ir pieejams gan LYLsunD3 2000 SV, kas domāts D vitamīna līmeņa profilaktiskai uzturēšanai, gan LYLsunD3 4000 SV – D vitamīna nepietiekamības un deficīta gadījumā.

Tāpat es uzzināju, ka LYLsunD3 ir dabisks, lietošanā drošs D vitamīns izsmidzināmas mikroemulsijas LYLmicro™ formā ar apelsīnu garšu un dabisku saldinātāju – ksilītu. No sava zobārsta jau biju noskaidrojusi, ka ksilīts ideāli kalpo mutes un zobu veselībai. Tikai reizi dienā LYLsunD3 ir jāizsmidzina zem mēles vai vaiga iekšpusē, lai saņemtu nepieciešamo dienas devu. Turklāt viena LYLsunD3 iepakojuma pietiek līdz 125 lietošanas reizēm jeb četriem mēnešiem – tas nozīmē, ka šis produkts ir arī cenas ziņā izdevīgākais, jo viena deva veselības izmaksā tikai deviņus centus dienā.

Risinājums manam nogurumam nu man ir rokā, un es novēlu, lai mums visiem enerģija, spēks un prieks, viskrāsaināko gadalaiku baudot un rudens lapu zeltam cauri brienot!

