Pasaulē
Šodien 23:26
Četri cilvēki sašauti Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijas laikā (VIDEO)
Četri cilvēki tika sašauti Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijas laikā Konkordā, Ziemeļkarolīnā, paziņojusi policija.
Policija norāda, ka trīs no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī, bet viens – stabilā stāvoklī. Tā aicina atsaukties lieciniekus, kā arī pārskata videomateriālus no pasākuma.
Šaušana notika netālu no krustojuma ar "Corban Avenue".
🚨BREAKING: A mass shooting event has just occurred at a Christmas tree lighting ceremony in North Carolina.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 22, 2025
Multiple victims rushed from the scene.
This is all too tragic and all too familiar here in America.
pic.twitter.com/bgZRljHMpN
Pilsētā notiekošajā 28. ikgadējā egles iedegšanas ceremonijas laikā bija paredzēta arī filmas “Grinčs” demonstrēšana uz lielā ekrāna, kā arī dzīvā mūzika un salūts.