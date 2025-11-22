Četri cilvēki sašauti Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijas laikā (VIDEO)
Pasaulē

Četri cilvēki sašauti Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijas laikā (VIDEO)

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Četri cilvēki tika sašauti Ziemassvētku eglītes iedegšanas ceremonijas laikā Konkordā, Ziemeļkarolīnā, paziņojusi policija.

Četri cilvēki sašauti Ziemassvētku eglītes iedegša...

Policija norāda, ka trīs no cietušajiem atrodas kritiskā stāvoklī, bet viens – stabilā stāvoklī. Tā aicina atsaukties lieciniekus, kā arī pārskata videomateriālus no pasākuma.

Šaušana notika netālu no krustojuma ar "Corban Avenue".

Pilsētā notiekošajā 28. ikgadējā egles iedegšanas ceremonijas laikā bija paredzēta arī filmas “Grinčs” demonstrēšana uz lielā ekrāna, kā arī dzīvā mūzika un salūts.

Tēmas

ASV

Citi šobrīd lasa