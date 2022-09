SPKC: valsts apmaksāta vakcinācija pret cilvēku papilomas vīrusu tagad arī zēniem

CPV ir plaši sastopams vīruss, kas tiek pārnests tieša kontakta laikā caur ādu vai gļotādu, tai skaitā dzimumkontakta (gan vagināla, gan anāla, gan orāla) laikā. CPV infekcija var veicināt dzemdes kakla, maksts, vulvas vēža attīstību sievietēm, dzimumlocekļa vēža attīstību vīriešiem, anālā kanāla, kā arī mutes un rīkles vēža attīstību gan sievietēm, gan vīriešiem.

Meitenēm valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV ir pieejama vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Šogad par valsts budžeta līdzekļiem arī 12 līdz 14 gadus veciem zēniem tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV. Veselības aprūpes speciālisti vērš uzmanību, ka svarīgi vakcināciju veikt ne tikai meitenēm, bet arī zēniem, jo vīriešiem dabiskā imunitāte pret CPV ir vājāka nekā sievietēm un dzimuma neitrāla vakcinācija ir vienīgais efektīvais veids, kā izvairīties no CPV izraisītiem audzējiem.

“Vīrusi nešķiro pacientus pēc to dzimuma, vakcinēti zēni var izvairīties no hroniskas CPV infekcijas izraisīta vēža nākotnē. Atcerēsimies, ka vakcinēti zēni pasargā nevakcinētas meitenes un vakcinētas meitenes – nevakcinētus zēnus,” norāda onkologs – ķirurgs un koloproktologs, Jēkabpils reģionālās slimnīcas Dienas stacionāra un ambulatorās nodaļas vadītājs, Latvijas Onkologu asociācijas valdes loceklis Guntis Ancāns.

Latvijā ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem Eiropā no galvas un kakla vēža. Šis audzējs skar gan vīriešus, gan sievietes un tiek novērots aptuveni 18 gadījumos uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Aptuveni 70 % no šiem gadījumiem ir saistīti tieši ar CPV infekciju, savukārt 83 no 216 pacientiem audzējs ir ceturtajā saslimšanas stadijā.

Ģimenes ārsts, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents un Imunizācijas valsts padomes loceklis Ainis Dzalbs apstiprina: “Vakcinācija pret CPV ir efektīvākais līdzeklis noteiktu audzēju profilaksē. Ņemot vērā, ka mūsu reģionā ir augsta onkogēno CPV tipu izplatība, ir svarīgi nodrošināt vakcināciju gan zēniem, gan meitenēm. Pasaules lielāko valstu dati, kā arī ģimenes ārstu praktiskā pieredze ļauj teikt, ka šīm vakcīnām ir izcils drošuma profils un augsta efektivitāte. Tādēļ Latvijas ģimenes ārsti aicina jauniešus vakcinēties pret CPV un iedrošina jautājumu gadījumā vērsties pie mums. Mēs spēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem un iedrošināt par labu vakcinācijai!”

Jauniešiem līdz 15 gadu vecumam vakcinēšanās kurss pret CPV ietver divas potes, kas veicamas ar 6 mēnešu intervālu, savukārt no 15 gadu vecuma nepieciešams saņemt trīs potes. Lai iegūtu labāko iespējamo aizsardzību pret CPV, ir jāsaņem pilns vakcinācijas kurss. Saskaņā ar SPKC datiem, šī gada pirmajos sešos mēnešos vakcinācijas pret CPV aptvere meitenēm sasniegusi 63,7 % (saņemta 1. pote) un 52,9 % (pabeigts vakcinācijas kurss), savukārt zēniem – 35,1 % (saņemta 1. pote) un 2 % (pabeigts vakcinācijas kurss).

Lai nodrošinātu aizsardzību iespējami savlaicīgi, ir svarīgi vakcinēties vēl pirms intīmu attiecību uzsākšanas, tomēr vakcinēties var arī vēlāk – pieaugušā vecumā, tādejādi samazinot risku saslimt ar onkoloģiskām saslimšanām.

Kā rāda statistikas dati pasaulē – katrs divdesmitais audzējs ir CPV infekcijas izraisīts, tomēr no inficēšanās un audzēju attīstības var pasargāt droša un efektīva vakcīna. Latvijā vakcināciju pret CPV infekciju meitenēm un zēniem iespējams saņemt pie ģimenes ārsta. Joprojām gan tiek novērots, ka vecāki pret vakcināciju izturas skeptiski un šaubās par tās drošumu, tomēr bažām nav pamata, jo vakcinācijai pret CPV infekciju ir Eiropas Savienībā (ES) reģistrēta centralizēta procedūra – tas nozīmē, ka Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija atzinusi, ka pie apstiprinātām indikācijām šīs vakcīnas ir kvalitatīvas, drošas un efektīvas lietošanai visās ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.