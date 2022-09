Valsts asinsdonoru centrs septembrī dosies 56 izbraukumos

VADC donorus turpina gaidīt visās pastāvīgajās ziedošanas vietās Rīgā – Sēlpils ielā 9, Merķeļa ielā 11, Hipokrāta ielā 2, Kurzemes filiālē – Liepājas slimnīcā (pēc iepriekšēja pieraksta), Latgales filiālē – Rēzeknes slimnīcā, reģionālo slimnīcu Asins sagatavošanas kabinetos – Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī.

Savukārt izbraukumi plānoti daudzviet Rīgā, kā arī Ķegumā, Jēkabpilī, Cēsīs, Baltinavā, Talsos, Alūksnē, Dagdā, Iecavā, Ādažos, Ķekavā, Ludzā, Varakļānos, Vecvārkavā, Kandavā, Mārupē, Siguldā, Jūrmalā, Kārsavā, Madonā, Jelgavā, Aizkrauklē, Līvānos, Dobelē, Balvos un citviet.

Mēneša izbraukumu saraksts:

01.09. T/c Domina, Ieriķu iela 3, Rīga no plkst. 12.00 līdz 16.00(specializētā autobusa izbraukums);

02.09. T/c Mols, Krasta iela 46, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00 (specializētā autobusa izbraukums);

02.09. Ķeguma dienas centrs, Liepu aleja 1 B, Ķegums no plkst. 10.00 līdz 13.00;

05.09. CATA kultūras nams ( 2. stāvs), J. Poruka iela 8, Cēsis no plkst. 10.00 līdz 14.00;

05.09. Jēkabpils poliklīnika ( ieeja no T/c Sedumi puses), Stadiona iela 1, Jēkabpils no plkst. 09.00 līdz 13.00;

05.09. Skanstes City, Skanstes iela 52, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

06.09.Talsu tautas nams ( 2. stāvs), Lielā ielā 19/21,Talsi no plkst. 10.00 līdz 14.00;

06.09. Baltinavas pagasta pārvalde, Kārsavas iela 16, Baltinava no plkst. 09.00 līdz 12.00;

06.09. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga no plkst. 11.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

07.09.Rīgas dome, Rātslaukums 1, Rīgano plkst. 10.00 līdz 14.00;

07.09.Alūksnes kultūras centrs, Brūža iela 7, Alūksne no plkst. 09.00 līdz 13.00;

08.09. Rīgas Brīvostas pārvalde, Kalpaka bulvāris 12, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00;

08.09.T/c Akropole (pie E ieejas), Maskavas iela 257, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00 (specializētā autobusa izbraukums);

09.09. T/c Origo, Stacijas laukums, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

09.09. Dagdas tautas nams, Alejas iela 29. Dagda, no plkst. 09.00 līdz 13.00;

12.09. Ludzas tautas nams, Stacijas iela 41, Ludza no plkst. 10.00 līdz 13.00;

12.09. Ādažu kultūras centrs, Gaujas iela 33 A, Ādaži no plkst. 10.00 līdz 13.00;

12.09. T/c Lība, Rīgas iela 22 A, Ķekava no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

13.09. Varakļānu poliklīnika, Pils iela 25 A, Varakļāni no plkst. 09.00 līdz 12.00;

14.09. T/c Akropole ALFA, Brīvības gatve 372, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

14.09. Vecvārkavas novada dome, Skolas iela 5,Vārkavano plkst. 09.00 līdz 12.00;

15.09. Kandavas sociālās palīdzības centrs, Jelgavas iela 4 A, Kandava no plkst. 10.00 līdz 13.00;

15.09. ATEA,Mūkusalas iela 15, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

16.09. Smartlynx, Mazrūdas, Mārupes novads no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

17.09.Siguldas sporta centrs, A. Kronvalda iela 7 A, Sigulda no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

19.09.Valsts policija, Čiekurkalna 1. līnija, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

19.09. Jēkabpils poliklīnika ( ieeja no T/c Sedumi puses), Stadiona iela 1, Jēkabpils no plkst. 09.00 līdz 13.00;

19.09.Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, Jūrmala no plkst. 10.00 līdz 14.00;

20.09. TET, Dzirnavu iela 105, Rīga no plkst. 11.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

20.09. Kārsavas kultūras nams, Vienības iela 49 C, Kārsava no plkst. 09.00 līdz 12.00;

21.09. T/c Rīga plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga no plkst. 11.00 līdz 15.00 (specializētā autobusa izbraukums);

22.09.Roche Latvija, Miera iela 45, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 (specializētā autobusa izbraukums);

22.09. Madonas mūzikas skola, Blaumaņa iela 16, Madona no plkst. 09.00 līdz 13.00;

22.09. Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava no plkst. 10.00 līdz 14.00;

23.09. Balticovo, “Administratīvā ēka”, Iecava no plkst. 10.00 līdz 13.00 (specializētā autobusa izbraukums);

26.09. Rimi, Ierēdņu un Valdemāra ielas krustojums, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00(specializētā autobusa izbraukums);

26.09. Aizkraukles kultūras centrs, Spīdolas iela 2, Aizkraukle no plkst. 10.00 līdz 14.00;

27.09. Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga no plkst. 10.00 līdz 14.00 ( specializētā autobusa izbraukums);

27.09. Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes iela 3, Līvāni no plkst. 09.00 līdz 13.00;

29.09. Dobeles kultūras nams, Baznīcas iela 6,Dobele no plkst. 09.00 līdz 13.00;

29.09. Balvu muiža, Brīvības iela 47, Balvi no plkst. 09:00 līdz 13:00;

30.09.Volvo Truck, Granīta iela 28, Rīga no plkst. 10.00 līdz 13.00(specializētā autobusa izbraukums);

30.09. Rēzeknes zemessardzes 32. kājinieku bataljons, Dzintaru iela 7, Rēzekne no plkst. 09.00 līdz 13.00.

Pilns izbraukumu vietu saraksts katra mēneša sākumā pieejams arī VADC mājaslapā www.donors.lv.

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.

Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāaizpilda neliela anketa, kam seko saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu, kas aizņem aptuveni 30 minūtes.