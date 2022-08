Kuras ir visiedarbīgākās sēnes un no kurām slimībām dziedina?

Sēnes cilvēcei pazīstamas jau ļoti sen. Pirms vairāk nekā 2000 gadu ķīniešu ārsti lietoja sēnes, lai ārstētu elpceļu kaites un vēzi. Senajā Japānā daivainā čemurene (maitake) bija tik vērtīga, ka sēnes svaru pielīdzināja sudrabam. 2019. gadā ārstniecisko sēņu tirdzniecības apgrozījums pasaulē pārsniedza 51,8 miljardus dolāru.

Sēnes nav ne augļi, ne dārzeņi, tās veido pašas savu sēņu valsti. Sēnes augļķermenis – tā daļa, ko ēdam – izaug no hifām (sazarotiem pavedieniem, kas līdzinās matiem un aug virs un zem zemes), bet vairojas sēnes ar sporām. Sēnēm piemīt vairāk nekā 100 dokumentētu ārstniecisku funkciju, piemēram, antioksidatīva, pretvēža, pretvīrusu, antibakteriāla, pretparazītu, pretsēnīšu, pretiekaisuma, pretdiabēta, pretalerģiska un holesterīna līmeni samazinoša iedarbība. Sēnes spēj darboties arī kā imūnās sistēmas modulatori, detoksicētāji, sirds un asinsvadu aizsargātāji.

“Sēnes ir superinteresantas no uztura viedokļa,” saka sertificēta uztura speciāliste no Dalasas Teksasā Dr. Megana Vēra. “Ābols ir ābols. Vai ēd ‘Red Delicious’ vai ‘Pink Lady’ šķirnes ābolu, tie fizioloģiski nemainīs ķermeni. Sēnēm turpretī atkarībā no to veida piemīt pilnīgi atšķirīga iedarbība uz ķermeni.”

Piemēram, sportistiem, kas nodarbojas ar krosfitu un kam jāveic zibenīgas kustības, kurām organisms tērē daudz skābekļa, lai ātri atgūtos, Vēra iesaka Ķīnas milteni, ko dēvē arī par kordicepu (precīzāk – uztura bagātinātāju Onnit). “Kordiceps veicina asins piesātināšanu ar skābekli, ļaujot vieglāk elpot, kad cilvēks veic šos augstas intensitātes vingrojumus,” speciāliste skaidro. “Iesaku to lietot kā uztura bagātinātāju pirms treniņa. Sportisti, ar kuriem es strādāju, ievērojuši lielu atšķirību, kā viņi jūtas, ja lieto un ja nelieto kordicepu.”

Kas attiecas uz populārākajām ēdamajām sēnēm, piemēram, dārza atmatenēm jeb šampinjoniem un to brūnajām varietātēm ‘Krimini’, ‘Portobello’, Vēra tās ierindo tajā pašā kategorijā, kur lapu kāpostus vai kvinoju. Tie ir labi produkti, jo ir bagātīgi ar antioksidantiem, vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām – kā lielākā daļa ēdamo augu. Un, tāpat kā ar augiem, svarīgi ir iekļaut ēdienkartē uzturā bioloģiski audzētas sēnes.

“Tie nav brīnumprodukti, kā varbūt varētu iedomāties,” viņa brīdina. “Daļa sēņu nodrošina funkcionālus ieguvumus – labvēlīgi ietekmē smadzenes vai imūno sistēmu, palīdz atgūt elpu dienas beigās. Taču šos labumus nevar iegūt, vienkārši pieliekot savai rīta omletei pāris sēņu. Turklāt diez vai jūs vietējā pārtikas veikalā atradīsiet ežu dižadateni, čagu jeb melno spulgpiepi, raibo tauriņpiepi vai lakas plakanpiepi. Tāpēc ir vajadzīgi sēņu uztura bagātinātāji.”

Astoņas sēnes ar ārstniecisku efektu:

Ir dučiem dažādu sēņu ar labvēlīgām ārstnieciskām īpašībām, bet šīs astoņas ir vislabāk zināmas un visvairāk izpētītas. Tomēr grūtniecēm un jaunajām mātēm, kas baro bērnu ar krūti, parasti neiesaka lietot nevienu no šīm sēnēm: