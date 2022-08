Sešas cilvēku grupas, kurām D vitamīna uzņemšana ir īpaši ieteicama

D vitamīns palīdz strādāt nervu sistēmai, veicina normālu imūnsistēmas un muskuļu darbību, ir svarīgs zobu, kaulu veselībai, kā arī, lai palīdzētu organismā uzsūkties kalcijam, veicinātu kaulu veidošanos un atjaunošanos. D vitamīns palīdz regulēt imūnsistēmu un neiromuskulāro sistēmu, tam ir liela nozīme cilvēka šūnu dzīves ciklā un tas ir nepieciešams arī citām svarīgām ķermeņa funkcijām. Tieša saules staru iedarbība tādā apjomā, kas varētu nodrošināt pietiekami daudz D vitamīna, pakļauj potenciāli bīstamajam ādas vēzi izraisošajam UV starojumam. Tādēļ efektīvāk un drošāk būs uzņemt D vitamīnu ar pārtiku, piemēram, treknām zivīm, un uztura bagātinātājiem,” atzīst "Mēness aptiekas" farmaceits Vadims Brižaņs.

D vitamīns īpaši ieteicams

Cilvēkiem, kuri strādā birojos. “D vitamīnu var saukt arī par darbaholiķu vitamīnu. Ja cilvēks mēdz aizsēdēties birojā un arī nedēļas nogales pavada pie datora ekrāna, un šo vitamīnu papildus nelieto – ir ļoti iespējams, ka viņa organismā trūkst D vitamīna,”,- saka farmaceits. Cilvēkiem, kuri pastāvīgi pavada laiku telpās, nedēļas vai pāris nedēļu atvaļinājuma laikā siltajās zemēs nav iespējams saražot nepieciešamo D vitamīnu devu,” saka farmaceits.

Tiem, kuri slimo ar hroniskām slimībām. Farmaceits uzsver, ka D vitamīna trūkums ietekmē daudzu hronisko slimību gaitu. “Cilvēki, kuri slimo ar hroniskām slimībām, atnākot uz aptieku, lai iegādātos slimību kontrolējošas zāles, bieži jautā arī par D vitamīnu. “Šis vitamīns, saukts arī par saules vitamīnu, ir nozīmīgs kopējai organisma funkcionēšanai, imūnsistēmai, tāpēc arī tiem, kuri slimo ar hroniskām slimībām, tas ir aktuāls.”

Tiem, kuri bieži slimo ar saaukstēšanās slimībām. Ja bieži nomoka saaukstēšanās vai vīrusu slimības, tas nereti ir brīdinājums, ka organisma pretošanās spējas ir pazeminātas. Viena no D vitamīna funkcijām – imūnsistēmas uzturēšana. Tāpēc, ja bieži pieķeras vīrusu izraisītas slimības, tas var būt brīdinājums par šā vitamīna trūkumu. Farmaceits stāsta, ka COVID-19 pandēmijas laikā vairāk klientu rūpējās, lai organismā netrūktu D vitamīna, to lietoja arī koronavīrusu pārslimojušie, un tas ir patiešām apsveicami, jo imūnsistēmas darbības uzturēšana ir viena no šā vitamīna funkcijām.

Zīdaiņiem. D vitamīns ir viens no pirmajiem vitamīniem, kuru ir ieteicams lietot visiem jaundzimušajiem. “Dabiskā ceļā zīdaiņiem saņemt šo vitamīnu ir praktiski neiespējami, jo mazuļus ieteicams sargāt no tiešiem saules stariem, tāpēc organismam nav iespēju to saražot,” saka farmaceits.

Tiem, kuri sūdzas, ka trūkst spēka. Par D vitamīna trūkumu nereti liecina pazemināta aktivitāte, nespēks, motivācijas trūkums. “Ja klients min, ka, pat pietiekami izguļoties, ir grūti piecelties, trūkst spēka, farmaceits vispirms pajautās, vai tiek lietots kāds D vitamīna preparāts.”

Tiem, kuriem ir depresīvs noskaņojums. Īpaši ziemā, ka lielāko diennakts daļu ir tumšs vai ārā daudz līst, vairāk cilvēku sūdzas par sliktu vai depresīvu noskaņojumu. Farmaceita uzsver, ka D vitamīns pozitīvi ietekmē noskaņojumu, uzlabo omu un motivāciju, tāpēc sliktais garastāvoklis var būt brīdinošs signāls, ka organismā trūkst D vitamīna.

Vai iespējams D vitamīnu uzņemt par daudz?

Nav gluži tā, ka vairāk vienmēr ir labāk. D vitamīnu ir jāuzņem pareizi, atbilstošā devā. Pārāk daudz ar uztura bagātinātajiem uzņemta D vitamīna var „uzkrāt” pārlieku augstu kalcija līmeni asinīs, izraisot sliktu dūšu, aizcietējumus, apjukumu, sirds ritma traucējumus un pat nierakmeņus.

“Īpaša uzmanība un D vitamīna devas kontrole ir aktuālāka tad, ja ir jālieto arī zāles. Par to ir vērts konsultēties ar savu farmaceitu, jo D vitamīns var mijiedarboties ar ikdienā lietotajiem medikamentiem. Tā uzsūkšanos var kavēt, piemēram, daži steroīdi, ķermeņa masas kontroles līdzekļi, holesterīna līmeni pazeminoši medikamenti, medikamenti pret krampjiem, tuberkulozes ārstēšanā izmantotie preparāti. Tas noteikti jāņem vērā!” saka farmaceits Vadims Brižaņs.

Svarīgi piebilst, ka būtu jāparūpējas, lai organismam ne tikai netrūktu D vitamīna, bet pietiktu arī citu svarīgu vielu, tāpēc ik dienu vajadzētu veltīt laiku fiziskām aktivitātēm un uzturēties svaigā gaisā, rūpēties par veselīgu un sabalansētu uzturu. Ievērojot simptomus, kas rada bažas, veikt asins analīzes un konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.