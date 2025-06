Vai nebija pārlieku impulsīvi? Incidents Vecrīgā ar puisi un policijas darbinieci izraisa sašutumu soctīklos. VIDEO

Pēc aculiecinieku teiktā, pašvaldības policijas dienesta automašīna ieradās pēc izsaukuma, kad viens no jauniešu kompānijas, acīmredzami būdams alkohola reibumā, uzrāpās uz mikroautobusa pakaļējā kāpšļa un sāka pozēt, turklāt šūpojot transportlīdzekli. Viņa rīcība izraisīja sašutumu policijas darbiniekos - viena no viņām izkāpa no automašīnas un apņēmīgi nogrūda pārkāpēju lejā. Viņa turpināja agresīvi stumt puisi arī pēc nonākšanas uz zemes.