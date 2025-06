VIDEO: Igaunijā izvairās no savas "Zolitūdes traģēdijas", kad Narvas tirdzniecības centrā iebrūk griesti

Igaunijas pilsētas iedzīvotājiem ļoti paveicās izvairīties no potenciāli briesmīgas nelaimes. Jāatgādina, ka Latvijā 2013. gada 21. novembrī notika lielākais nelaimes gadījums kopš neatkarības atjaunošanas, kad Priedaines ielā 20, Rīgas Zolitūdes rajonā sabruka lielveikals "Maxima", paņemot 54 cilvēku, to skaitā 3 glābēju dzīvības, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus. Kopējā nogruvuma platība bija apmēram 1500 kvadrātmetru, tas bija viens no lielākajiem nelaimes gadījumiem celtniecības objektos Eiropā pēdējo gandrīz 20 gadu laikā. Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva. Prokuratūra deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.