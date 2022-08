Neaizmirsti padzerties! Padomi labākiem ūdens lietošanas paradumiem

Ūdenim viena no svarīgākajām lomām mūsu organismā

60% pieauguša cilvēka ir ūdens. Tāpēc nav pat jābrīnās par to, ka ūdenim mūsu organismā ir viena no svarīgākajām lomām. Ūdens palīdz veikt termoregulāciju, piedalās dažādos vielmaiņas procesos, un tā uzdevums ir izdalīt visu lieko un transportēt visu nepieciešamo. Tas palīdz absorbēt uzturvielas, pasargā iekšējos orgānus, audus, lubricē mūsu locītavas, palīdz mums kustēties, transportē skābekli uz visām mūsu šūnām, piepalīdz augt un attīstīties. Vienīgais mīnuss ūdenim – organismā neveidojas ūdens rezerves, tāpēc tas ir jāuzņem katru dienu.

Ja nosauc visas šīs funkcijas, tad ir pilnīgi skaidrs, cik daudzi procesi mūsu organismā tiek ietekmēti. Līdz ar to, mums vajag dzert ūdeni regulāri, nevis tikai tad, kad slāpst, jo tā ir pirmā atūdeņošanās pazīme. Savukārt citas pazīmes, kas var liecināt par atūdeņošanos, ir apetītes zudums, nogurums, koncentrācijas trūkums, dulla galva. Tāpat arī viens no ļoti labiem, teiksim, veidiem, lai redzētu, vai dzeram par maz ūdeni, ir mūsu urīna krāsa. Jo tumšāka tā ir, jo vairāk vajag padzerties.

Jāņem vērā pievienotais cukura daudzums

Izvēloties dzērienus, ko lietojam savā ikdienā, noteikti jāņem vērā pievienotais cukura daudzums. Piemēram, sulās, tostarp pašu gatavotajos sīrupos, limonādēs ir ievērojams cukura daudzums – 5-6 tējkarotes uz glāzi, kas ir vairāk nekā dienā nepieciešamā cukura deva. Labāk šo cukura devu uzņemt nevis ar dzērieniem, bet gan augļiem, ogām, piena produktiem, kuros arī atrodas dabīgie cukuri.

Nevar aizmirst arī to, ka ūdens ietilpst vairākos pārtikas produktos. Mēs ļoti bieži padzeršanos aizvietojam ar kāda našķa vai ēdiena apēšanu, jo paši īsti neapzināmies, kas mums dotajā brīdī vajadzīgs – padzerties vai paēst. Piemēram, tie paši augļi, dārzeņi, kuros 80%, 90% ir ūdens. Ar šādiem pārtikas produktiem mēs uzņemam papildus ūdeni, taču ne tikai to. Kopā ar ūdeni nāk arī liekās kalorijas, kas var veicināt liekā svara un aptaukošanās tendenci.

Minerālūdens kā papildinājums organisma funkciju uzlabošanai

Ikdienā mums jādzer dzeramais ūdens, kam ir samazināta mineralizācijas pakāpe. Taču pēc tam savu “dzērienu karti” mēs varam papildināt ar dažādiem minerālūdeņiem. Tā var būt glāze vai arī lielāks apjoms. Ja mēs domājam par visaugstākajiem drošības un kvalitātes standartiem, tad noteikti priekšroka būtu jādod dabīgajiem minerālūdeņiem. Tie no citiem dzērieniem atšķiras ar augstāku minerālsāļu daudzumu. Viens no piemēriem šādam minerālūdenim ir Stelpes minerālūdens. Tas no citiem atšķiras arī tāpēc, ka tajā ir samazināts nātrija daudzums. Nātrijs ir tā viela, kas mums, Latvijas iedzīvotājiem, ir par daudz. Paaugstināta nātrija līmeņa dēļ var būt pārāk augsts asinsspiediens un kardiovaskulārās problēmas, tāpēc ieteicams meklēt veidus, kā samazināt nātrija patēriņu.

Vēl viens ieguvums no Stelpes minerālūdens ir augstais kalcija līmenis tajā. Par augstu kalciju daudzumu mēs varam saukt 150 gramus uz litru, taču Stelpes minerālūdenī ir 380-650 miligrami. Par minerālūdeņiem, kas bagāti ar kalciju, ir veikti dažādi pētījumi. Šāda veida ūdeņus iesaka augošiem organismiem, sievietēm, kuras ir stāvoklī, cilvēkiem, kas nelieto piena produktus, un vecākiem cilvēkiem, lai samazinātu osteropzes risku. Skatoties uz kaulu veselību un dažādiem uztura ierobežojumiem, ūdens, kas ir bagāts ar kalciju, būs labs palīgs ikdienā.